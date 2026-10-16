Ex presidente Atap condannato a 5 anni per peculato

PORDENONE – Mauro Vagaggini, ex presidente dell’Atap, azienda di trasporto pubblico Pordenonese, è stato condannato questa mattina, venerdì 16 ottobre, a cinque anni di reclusione per l’accusa peculato.

L’ indagine a suo carico era stata avviata dalla Guardia di finanza sulla verifica di rimborsi spese che sarebbero stati indebitamente richiesti e incassati da Vagaggini tra il 2013 e il 2018.

Contestati all’ex presidente i rimborsi per oltre 70 pasti, per oltre all’acquisto di toner e cinghie per stampanti, pneumatici e un ponte per il sollevamento delle automobili.

I fatti contestati per l’ex presidente di Atap e di Sti, società collegata, si riferiscono a dopo il 2014, per le accuse precedenti invece c’è stata prescrizione.

Infine è stata disposta la confisca di beni per 15mila euro. Alla parte civile è stato riconosciuto il danno patrimoniale di 12mila euro.

La difesa ha già annunciato ricorso.