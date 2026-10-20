Fadiesis Accordion Festival il 20 al centro Anffas di Pordenone

PORDENONE – Il Fadiesis Accordion Festival prosegue martedì 20 ottobre alle 17 con i concerti diffusi sul territorio.

L’appuntamento sarà al centro ANFFAS Giulio Locatelli di Pordenone con il concerto Tre secoli di armonia, un connubio tra la fisarmonica di Ludovica Borsatti e il violoncello di Elisa Fassetta.

Basta uno sguardo, infatti, a Ludovica Borsatti ed Elisa Fassetta per sintonizzarsi. Entrambe hanno iniziato lo studio giovanissime, hanno vinto vari concorsi musicali e borse di studio e svolgono un’intensa attività concertistica come soliste e in veste cameristica, riscuotendo consensi di pubblico e di critica.

Anche se i percorsi di formazione spesso le allontanano, colgono ogni occasione per suonare insieme, comunicando quella rara armonia che nasce da una profonda intesa musicale, riconosciuta già nel 2017 al Concorso di Musica da Camera Milano, con il Premio Speciale Claudio Scimone come formazione cameristica miglior interprete di un brano del periodo barocco. La sfida continua con un repertorio musicale di alto profilo, che spazia dal barocco ai giorni nostri.

Programma:

Musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, E. Morricone, A. Piazzolla.