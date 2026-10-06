Fadiesis Accordion Festival la XVI edizione nel segno di “Connessi”

PORDENONE – Il Fadiesis Accordion Festival è giunto alla 16^ edizione creando ponti e relazioni tra terre e culture apparentemente lontane, ma in realtà unite da un legame profondo. Con la direzione artistica del Maestro Gianni Fassetta, il FAF – Festival Internazionale Fisarmonicistico è nato a Pordenone nel 2011 e gemellato con Matera dal 2012, ampliando negli anni i propri confini e arrivando anche in Slovenia e in Giappone, evolvendosi nel campo della sperimentazione e dell’innovazione.

Non a caso, il tema scelto per questa edizione è “Connessi”. Sul palcoscenico convergono infatti i tanti fili delle collaborazioni artistiche e musicali avviate nelle precedenti edizioni, con l’obiettivo di far conoscere le potenzialità inedite e poco note della fisarmonica, offrire momenti di studio e formazione ai giovani fisarmonicisti e promuovere la produzione musicale fisarmonicistica, ampliando il repertorio contemporaneo dello strumento.

La 16^ edizione del FAF si presenta con questo spirito sin dalla sfida lanciata dal Fadiesis Accordion Composition Contest – Concorso Internazionale di Composizione per Fisarmonica, giunto alla quinta edizione.

Mai come nell’autunno del 2026 un tessuto di musicisti di livello internazionale si è intrecciato così profondamente con la trama di una creatività inedita, destinata a venire alla luce proprio nelle intense giornate del FAF: nuove composizioni, riscritture originali per fisarmonica di grandi classici, sperimentazioni di musica ambient senza confini. Un viaggio molteplice, aperto a prospettive sempre diverse, che abbraccia, per un vasto pubblico, tutte le declinazioni del mantice: classica, popolare, contemporanea.

In questo senso, il Festival connette esperienze in un’autentica fucina culturale: non una semplice scena di esibizioni, ma un laboratorio della musica che verrà. Creare connessioni è anche l’arte della nobile politica che abbatte confini: lo testimonia GO! 2025, prima Capitale Europea della Cultura transfrontaliera.

Non a caso, Gorizia è una tappa centrale del Fadiesis Accordion Festival, pronta ad accogliere per il quinto anno consecutivo il progetto Orienti, nato dalla collaborazione tra musicisti del Friuli Venezia Giulia e della Basilicata, per restituire vibrazioni da Orienti vicini e lontani, in un passaggio di consegne simbolico tra Capitali europee della cultura: Matera 2019 incontra Gorizia-Nova Gorica 2025 e Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Confini che si abbattono anche con l’appuntamento previsto a Matera, Capitale del Dialogo della Cultura Mediterranea 2026.

Particolarmente significativo è il coinvolgimento di artisti amici che sono stati vicini al Festival nel corso degli anni, crescendo insieme al progetto. Il nuovo nasce infatti nei terreni tenacemente coltivati e nei luoghi della propria anima. E mai come in questa edizione il Festival avvicinerà il pubblico alle proprie radici.

Un Festival sorprendente, che crea nuova musica e fa cultura, per una Città che vuole sorprendere. Un Festival all’insegna della coralità anche nel consueto appuntamento Mantice Sacro, nella suggestiva Abbazia di Santa Maria in Silvis a Sesto al Reghena, che ospita il Trio Renovation.

Al Convento di San Francesco di Pordenone risuonerà invece il fascino unico del bandoneon originale di Astor Piazzolla con il Duettango e, il giorno successivo, il Convento ospiterà, come da tradizione, il FAF Meeting, un momento di confronto con esibizioni di giovani talenti, l’assegnazione della borsa di studio Concertisti di domani Lions Club di Pordenone e la premiazione del Fadiesis Accordion Composition Contest, a cui quest’anno si affiancherà la premiazione dei vincitori della Call for Scores indetta dalla Società Italiana Musica Contemporanea.

I concerti diffusi sul territorio vedono il connubio tra violoncello e fisarmonica in Tre secoli di armonia, al Centro ANFFAS di Pordenone, mentre la Centrale Idroelettrica di Malnisio fa da cornice a Omaggio a Venezia, progetto con musiche originali del compositore Virginio Zoccatelli e che prevede anche la realizzazione di una produzione discografica.

Lo spirito di condivisione prosegue con le sonorità di Amarcordion, al Centro Diurno Le Betulle di Zoppola, nel segno della collaborazione con la Cooperativa Sociale FAI. La sperimentazione sonora e l’elettronica incontrano la fisarmonica a Casa Krainer a Gorizia con Orienti – The River in the Sky 天の川, mentre Villa Policreti ad Aviano si accende con le suggestioni popolari e vocali del Trio Folksongs!

La Chiesa di San Gregorio a Sacile accoglie invece le sonorità di Oltreconfine, con il Duo Pardino-Allegretti Gravina.

A completare la programmazione, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con FAF in Conservatorio, al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste. Non mancheranno, come in ogni edizione, le masterclass rivolte ai giovani fisarmonicisti e i laboratori dedicati a chi, per la prima volta, vuole provare ad avvicinarsi allo strumento, coinvolgendo così anche la Scuola di Musica Fadiesis.

A dicembre la prima esecuzione del Concerto di Remo Anzovino

L’evento al Teatro Verdi di Pordenone vedrà la prima esecuzione assoluta del Concerto per fisarmonica, archi e percussioni di Remo Anzovino, eseguito da Gianni Fassetta con PN3Orchestre, dirette da Valter Sivilotti.

Si tratta di un progetto di produzione e diffusione musicale volto al rafforzamento dell’offerta culturale del territorio pordenonese, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle eccellenze locali, incremento dell’attrattività e consolidamento delle reti di partenariato in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027 – “Città che sorprende”. L’iniziativa concentra la propria azione sulla qualità artistica, sulla co-progettazione tra soggetti operanti stabilmente nel sistema musicale regionale e sulla promozione del territorio locale. La collaborazione si struttura tra l’Accademia d’Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento, l’Accademia musicale Naonis di Pordenone e l’Orchestra da Camera di Pordenone.

Per informazioni sul Fadiesis Accordion Festival è possibile consultare il sito accordionfestival.fadiesis.org