Fadiesis Accordion Festival – Weekend di musica all’ex San Francesco

PORDENONE – L’ex Convento di San Francesco torna a essere una delle cornici principali anche per questa edizione del Fadiesis Accordion Festival, accogliendo il pubblico in un’atmosfera ricca di fascino e di storia.

Lo confermano i due appuntamenti in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre rispettivamente con Il Duettango, che porterà in città il bandoneon originale appartenuto proprio ad Astor Piazzolla e il Faf Meeting che prevede l’esibizione del duo composto da Elisa Fassetta al violoncello e Ludovica Borsatti alla fisarmonica e degli allievi delle Masterclass, la consegna della borsa di Studio “Concertisti di domani” Lions Club Pordenone, la premiazione dei vincitori della Call for Scores SIMC e la premiazione del vincitore del Fadiesis Accordion Composition Contest 2026

Duettango.

In programma un viaggio straordinario nel cuore pulsante del Tango Nuevo: il Duettango, formato da Cesare Chiacchiaretta al bandoneon e Filippo Arlia al pianoforte, porta sul palco del Festival un evento irripetibile. La serata si preannuncia speciale e ricca di emozione: per l’occasione, il pubblico potrà ascoltare la voce viva, calda e profonda del bandoneon originale appartenuto proprio ad Astor Piazzolla. Un’opportunità unica e rara per lasciarsi avvolgere dal suono autentico e inconfondibile dello strumento con cui il Maestro argentino ha rivoluzionato per sempre la storia del tango e della musica mondiale.