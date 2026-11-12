Fidapa, convegno “Protezione donne vittime violenza nell’azione forze polizia”

PORDENONE – “La protezione delle donne vittime di violenza nell’azione delle forze di polizia” è il titolo del convegno che FIDAPA sezione di Pordenone ha in programma per venerdì 13 novembre alle ore 17.30 presso palazzo Gregoris, iniziativa che si colloca nel mese in cui ricorre la Giornata Internazionale della violenza contro le donne” .

A promuoverlo Annamaria Poggioli, referente per il Distretto Nord Est del gruppo nazionale Fidapa ”Violenza di genere”, e moderatrice del dibattito. Dopo i saluti istituzionali tra cui quello della presidente Fidapa di Pordenone Sonja Pin, del Prefetto di Pordenone dott. Michele Lastella, del Sindaco Alessandro Basso e dell’Assessora Guglielmina Cucci, la parola passerà al Questore di Pordenone dott.ssa Graziella Colasanto che entrerà nel merito della problematica in oggetto, tanto delicata quanto urgente. A seguire gli interventi di Andrea Busato dell’associazione “In PrimaPersona”, di Ilaria Buonandi del Centro antiviolenza “Voce Donna” e di Antonio Aprea, presidente della Commissione pari opportunità della Città.

“Alla luce di sopraffazioni e violenze che sembrano non arrestarsi e culminano ancora nei tanti, troppi femminicidi – afferma Poggioli – riteniamo sempre più indispensabile un dialogo stretto e collaborativo tra Forze dell’Ordine, Istituzioni e realtà territoriali per una tutela efficace delle donne vittime di violenza”.Il convegno è aperto al pubblio e potrà essere seguito in diretta radiofonica su www.radiocosmo.it