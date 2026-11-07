Fratelli d’Italia, grande partecipazione per l’incontro con Galeazzo Bignami

PORDENONE – Grande partecipazione di amministratori, dirigenti, iscritti e militanti nella sede provinciale di Fratelli d’Italia a Pordenone, in via Molinari, per l’incontro con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. Un appuntamento che ha rappresentato un importante momento di confronto politico sui quattro anni del Governo Meloni e sulle prospettive dell’azione dell’esecutivo, confermando la vitalità e il radicamento del partito sul territorio.

A testimoniare il valore dell’iniziativa la presenza del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, dell’europarlamentare Alessandro Ciriani e del deputato Emanuele Loperfido, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, insieme a una significativa rappresentanza di amministratori locali e della comunità politica provinciale.

«Fratelli d’Italia è oggi una forza politica che ha saputo costruire una classe dirigente credibile e una presenza capillare nei territori – ha dichiarato Galeazzo Bignami –. In questi quattro anni il Governo guidato da Giorgia Meloni ha restituito all’Italia autorevolezza, centralità e credibilità nello scenario internazionale. Un risultato che nasce dalla stabilità, dalla serietà e dalla capacità di mantenere gli impegni assunti con i cittadini. La grande partecipazione di oggi dimostra quanto sia forte anche qui la nostra comunità».

«La presenza di Galeazzo Bignami e la partecipazione così ampia di amministratori, dirigenti e militanti confermano la solidità della nostra comunità politica – ha sottolineato Emanuele Loperfido –. Fratelli d’Italia è un partito profondamente radicato, capace di unire l’impegno quotidiano sul territorio alla responsabilità di governo nazionale. La leadership di Giorgia Meloni ha dato all’Italia una nuova credibilità e una posizione di primo piano in Europa e nel mondo. Il nostro compito è continuare a essere protagonisti di questa stagione, con una classe dirigente sempre più forte come testimonia il nostro territorio».

Il ministro Luca Ciriani ha evidenziato il lavoro fatto: «In questi quattro anni Giorgia Meloni ha dimostrato che l’Italia può essere un Paese stabile, affidabile e rispettato. La forza del Governo poggia anche su una comunità politica unita, presente nei territori e capace di sostenere con convinzione un progetto di lungo periodo».

«La partecipazione di oggi dimostra che Fratelli d’Italia è una realtà viva, in crescita e capace di interpretare le esigenze delle comunità da Pordenonea Bruxelles – ha aggiunto Alessandro Ciriani –. La nostra forza è il legame con i cittadini, insieme a una leadership nazionale che ha riportato l’Italia al centro delle decisioni europee e internazionali».

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per guardare alle prossime sfide: lavoro, competitività delle imprese, sicurezza, sostegno alle famiglie, immigrazione e riforme. Temi sui quali Fratelli d’Italia intende continuare a lavorare, coniugando l’azione del Governo con l’ascolto e le esigenze concrete del territorio pordenonese.