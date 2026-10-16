Convegno Fidapa il 19 “Le donne al centro: l’impresa dell’emozione”

PORDENONE – Il 19 ottobre 2026 alle h.17.00, si svolgerà, presso la Sala Teresina Degan della Biblioteca Civica di Pordenone, il Convegno FIDAPA BPW ITALY – Pordenone sul Tema Nazionale, a cura della Vicepresidente biennio 2025-27, Antonietta Maria Di Paola.

La scelta del tema si propone di evidenziare quali siano le molteplici potenzialità delle donne, in particolare nel campo della imprenditoria, della tecnologia e della comunicazione, con una parola chiave che fa la differenza: ETICA.

Nella nostra sezione di Pordenone non abbiamo cercato lontano, annoverando socie imprenditrici che da anni dimostrano di essere in grado di superare ogni sfida con creatività, competenza, passione, coniugando sempre questi elementi con la dimensione imprescindibile dell’Etica.

Abbiamo così rivolto l’invito a raccontarsi a Chiara Lo Presti, donna imprenditrice ed artista dotata di straordinaria sensibilità ed eccellenti capacità e competenze professionali, autrice dello spettacolo teatrale multimediale “In un Sogno”, in cui affronta con delicatezza e poesia il tema della malattia dell’Alzheimer, lanciando un messaggio sociale che, grazie anche all’utilizzo di nuove tecnologie (video mapping) arriva al pubblico toccando le corde emotive e profonde dell’empatia.

Con lei, offriranno al pubblico la propria esperienza il bravissimo Massimo Racozzi (illustratore, fumettista e video designer), che esporrà sull’uso della tecnologia e del nuovo linguaggio visivo per il sociale, e Paola Dalle Molle, valente e instancabile giornalista pubblicista, Vicepresidente dell’O.D.G. FVG e Coordinatrice Regionale dell’Associazione Nazionale GiULiA Giornaliste, che svilupperà il tema dell’Etica nella Comunicazione.

Si potrà seguire il Convegno in diretta radiofonica, grazie alla gentile collaborazione di RADIO COSMO, collegandosi al sito www.radiocosmo.it .

L’obiettivo del Convegno è quello non solo di dimostrare un punto di arrivo delle capacità femminili, ma soprattutto di essere modello e ispirazione per fare impresa, per usare la tecnologia, per comunicare nel rispetto dell’Etica e di quei valori fondanti che da essa dipendono, quali la giustizia, la libertà e l’onestà.

Antonietta Maria Di Paola