I Distretti del territorio a confronto sul futuro del commercio. Tavola rotonda con l’assessore regionale BinI

PORDENONE – Confcommercio Pordenone annuncia il convegno “Generare valore, insieme”, un importante momento di incontro e confronto focalizzato sul futuro del commercio locale attraverso la sinergia dei sei Distretti del territorio. L’evento si terrà lunedì 9 novembre, con inizio alle ore 15, nella sede locale di piazzale dei Mutilati dell’Associazione di categoria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di illustrare una rete integrata di progetti strategici pensati per valorizzare il tessuto commerciale del Friuli occidentale, stimolando la cooperazione tra istituzioni, imprese e territorio.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai rappresentanti delle principali istituzioni locali e camerali: Fabio Pillon, presidente Confcommercio Pordenone, Alessandro Basso, Sindaco del capoluogo e Giovanni Da Pozzo, presidente Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

A seguire la tavola rotonda sul tema “I Distretti del commercio quale strumento a sostegno del commercio nella programmazione economica regionale: presente e futuro” con l’intervento dell’assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini. La sessione entrerà nel vivo con testimonianze e un dibattito incentrato sulle prospettive di sviluppo e sui progetti legati ai sei Distretti del commercio.

Interventi di Emilio Badanai Scalzotto (The Great Distretto), Enrico Sarcinelli (Distretto Mosaico), Carlo Spagnol (Distretto Alto Livenza), Cristina De Trane (Distretto Sile Meduna), Sandra Zilli (Distretto Cellina Meduna), Alberto Bernava (Distretto Terre Tagliamento). Prima del dibattito anche la relazione di Rudy Paolo Collini delegato nazionale ai distretti del Commercio e cooperazione territoriale Confcommercio.

L’evento è patrocinato dalla regione Fvg e Camera Commercio Pordenone Udine. La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione obbligatoria (info 0434549111, [email protected]).

Nella foto: Veduta di Pordenone