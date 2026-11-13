I finalisti del 36° Concorso Internazionale “Città di Porcia”

PORDENONE – Sono europei i tre finalisti della trentaseiesima edizione del Concorso “Città di Porcia” dedicata alla TUBA: OSCA Miguel (Spagna), BATISTA LEITÃO Luis Duarte e DOS SANTOS DIAS Henrique Miguel (Portogallo).

Dalle 15.00 alle 18.00 di giovedì 13 novembre si sono sfidati i cinque tubisti che hanno partecipato alla Finale con Pianoforte al Ridotto del Teatro Verdi di Pordenone. I musicisti hanno suonato un pezzo obbligatorio di Arild Plau dal titolo Concerto, un secondo brano a scelta fra The Death Song of Uther Pendragon di Telmo Marques, Parallels for tuba and piano di Aron Romhanyi e Tuba Buffo tuba and piano di Julius Jacobsen.

Al termine delle esecuzioni la Giuria si è riunita per decretare i tre concorrenti che domenica 15 novembre alle ore 16.30 si esibiranno al Teatro “G. Verdi” di Pordenone.

I tre finalisti si sfideranno eseguendo un brano a scelta tra Landscape for tuba and Orchestra di Torbjörn Lundquist e Concerto for Tuba and orchestra di John Williams. Nelle loro esecuzioni saranno accompagnati dall’FVG Orchestra, diretta dal m° Massimiliano Caldi. Il concerto si concluderà con un gran finale, in attesa della proclamazione del vincitore del Concorso: l’esecuzione di Le Tombeau De Couperin di Ravel.

​Data l’elevata qualità dei concorrenti, la Giuria non ha avuto difficoltà a decretare i tre finalisti e tutto si è svolto con la massima serenità come per tutte le altre eliminazioni avvenute durante i giorni precedenti. La Giuria ha sottolineato anche la bravura dei due pianisti ufficiali del Concorso, m° Loris Di Leo e m° Marco Cadario, che hanno accompagnato i concorrenti durante tutte le fasi della manifestazione.

Al termine della serata di Sabato la Giuria proclamerà il vincitore del concorso, che riceverà un premio pari a € 9.500. Al secondo classificato verrà assegnato un premio di € 5.000 e al terzo classificato sarà dato un premio di € 3.500. Inoltre verrà assegnato anche il Premio del Pubblico pari a € 1.000 : sarà il pubblico presente in sala a decidere a quale dei tre cornisti assegnare questo premio.

Anche quest’anno sarà inoltre assegnato il premio della Giuria Giovani, composta da studenti degli istituti scolastici del territorio che hanno partecipato alla Finale con Pianoforte dando una prima valutazione dei concorrenti. Il premio della Giuria Giovani ammonterà a € 1.000. Con l’edizione 2026 è stato inoltre istituito un settimo premio, offerto al più giovane concorrente della finale con pianoforte, che ammonterà a € 500,00.