Il Bar Toffolon riparte: nuova gestione per uno storico punto d’incontro della città

PORDENONE – Nuovo capitolo per lo storico Bar Toffolon di piazzale Ellero, che dopo aver riaperto i battenti nei giorni scorsi ha inaugurato ufficialmente questa mattina la nuova gestione. Un ritorno atteso per uno dei locali conosciuti e frequentati dai pordenonesi, che si prepara a continuare la propria storia nel cuore della città.

A raccogliere il testimone sono Angelo Zanutto, Irene Moretto e Nicola Zaramella, chiamati a rilanciare l’attività nel segno della continuità con la tradizione e del legame con il territorio. L’obiettivo è mantenere vivo il ruolo del bar come luogo di incontro e socialità, conservando quell’identità che nel tempo lo ha reso familiare a generazioni di cittadini.

Alla cerimonia inaugurale, svoltasi alle 12, ha preso parte anche il sindaco Alessandro Basso, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale Francesco Ribetti, dagli assessori Emilio Badanai Scalzotto e Pietro Tropeano e dai consiglieri Ernesto Tubaro e Ilaria Bertoia, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale per la ripartenza delle attività storiche del centro.

«La riapertura del Bar Toffolon è una bella notizia per Pordenone e per il nostro centro cittadino», ha sottolineato il sindaco Basso, ricordando anche il legame del locale con la storia amministrativa della città. Sopra il bar, infatti, aveva il proprio studio il sindaco Cardin, un particolare che contribuisce a rendere questo esercizio pubblico parte della memoria cittadina.

Basso ha espresso soddisfazione anche per il ritorno di Nicola al fianco dei nuovi gestori, rivolgendo ad Angelo, Irene e Nicola gli auguri di buon lavoro. L’auspicio è che possano raccogliere e portare avanti l’eredità del locale, contribuendo con la loro attività a mantenere vivo e frequentato il centro di Pordenone.

La nuova gestione parte dunque con una doppia sfida: custodire una storia conosciuta dai pordenonesi e, allo stesso tempo, dare nuovo slancio a un’attività che rappresenta un tassello della vita quotidiana e della socialità cittadina.