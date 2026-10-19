Il centro commerciale Meduna festeggia vent’anni: «Una grande famiglia per Pordenone»

PORDENONE – Venti anni di attività, relazioni e crescita per il centro commerciale Meduna di via Musile a Pordenone. L’anniversario è stato celebrato ieri con una festa che ha riunito clienti, istituzioni, partner e collaboratori, tra convivialità e risate grazie allo spettacolo del duo comico I Papu.

A ripercorrere il percorso del centro sono stati la presidente Antonella Popolizio, il direttore Gabriele Valdevit, Ilaria Zol, componente del consiglio di amministrazione, e Lucia Fabbro, che si occupa di comunicazione e organizzazione degli eventi.

«Siamo il primo e unico centro commerciale di Pordenone», ha ricordato Popolizio, sottolineando il legame con il tessuto economico cittadino e la presenza di numerosi commercianti attivi anche in centro. Un ruolo importante è svolto dalla partnership con Ipercoop e dalla collaborazione con l’amministrazione comunale. «Siamo la seconda piazza della città», ha aggiunto.

Il valore del Meduna, secondo Ilaria Zol, risiede soprattutto nella capacità di mantenere nel tempo un rapporto diretto con le persone. «Qui siamo una grande famiglia, dal personale che ci lavora ai clienti che continuano a sceglierci anche dopo tanti anni».

Alla celebrazione hanno partecipato anche gli assessori comunali Emilio Badanai Scalzotto, con delega al commercio, e Guglielmina Cucci, alle politiche sociali. I due amministratori hanno consegnato al centro una targa commemorativa, accompagnata da una dedica del sindaco Alessandro Basso, che esprime il riconoscimento della città per l’impegno svolto in questi vent’anni a favore del commercio, della socialità e dello sviluppo del territorio.

«Ringraziamo il centro Meduna per il lavoro portato avanti in questi due decenni», ha dichiarato Scalzotto, evidenziando il contributo delle attività commerciali alla vita economica, sociale e culturale della città. «Lo consideriamo un’unica vetrina insieme ai negozi del centro».

Un traguardo che celebra non soltanto la storia di una realtà commerciale, ma anche il legame costruito negli anni con Pordenone e la sua comunità.