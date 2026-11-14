Il Palazzo del Fumetto già al lavoro per l’edizione 2027 del festival della caricatura

PORDENONE – L’edizione 2026 di Faces!, il festival internazionale della Caricatura che si è tenuto al Palazzo del Fumetto dal 16 al 19 aprile, è stata contraddistinta dalla solidarietà che si è concretizzata con la consegna, avvenuta nella sede dell’associazione Aiuto Bambini Betlemme, di un assegno da 2.342,30 euro.

La somma, raccolta attraverso le iniziative benefiche del Festival e l’asta delle opere messe a disposizione dagli artisti partecipanti, organizzata sulla piattaforma Catawiki, è stata ufficialmente consegnata dal presidente del Palazzo del Fumetto, Marco Dabbà, al vicepresidente dell’organizzazione di volontariato Emilio Benato.

Aiuto Bambini Betlemme è una realtà che sostiene il Caritas Baby Hospital di Betlemme, l’unico ospedale pediatrico specializzato della Palestina, impegnato nella cura dei bambini e nel supporto alle madri e alle famiglie. In particolare, i fondi raccolti attraverso FACES! contribuiranno alle cure dei bambini affetti da fibrosi cistica ricoverati presso la struttura.

Un’iniziativa che testimonia come il fumetto, l’arte e la creatività possano diventare strumenti di solidarietà: lo dimostra questa edizione del Festival che è andata oltre i confini della manifestazione culturale, coinvolgendo artisti, pubblico e appassionati in un progetto condiviso.

Conclusa questa importante esperienza, il Palazzo del Fumetto è già al lavoro per la quarta edizione di FACES: sarà un’edizione particolarmente significativa, che si inserisce nell’anno di Capitale italiana della Cultura. Un’occasione speciale per ampliare ulteriormente il programma del Festival, con nuovi contenuti, ospiti, incontri e sorprese, continuando a valorizzare l’arte, la creatività e le molteplici espressioni culturali. A breve saranno ufficializzate le date di FACES 2027.