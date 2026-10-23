Inaugura ‘Ugo di noi”. Pordenone celebra Ugo Tognazzi

PORDENONE – Un’indagine antropologica e sociale su una delle figure più poliedriche, iconiche e anticonformiste del Novecento italiano: prende il via a Pordenone il progetto “Un’eredità fuori dagli schemi”, ideato e promosso dal Circolo Culturale Eureka – ETS. L’iniziativa, in programma dal 24 ottobre al 9 dicembre 2026, si inserisce organicamente nel percorso strategico “Verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027”, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Pordenone e della FIPE – Confcommercio Pordenone e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e di Belfor Italia.

All’inaugurazione, prevista per sabato 24 ottobre alle ore 11:00, saranno presenti Ricky e Gianmarco Tognazzi.

Alberto Parigi, Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone: “Capitale italiana della Cultura dà spazio anche a quella cultura popolare che è entrata nel cuore di tanti italiani e vi è rimasta più di ogni altra cosa. Rendere omaggio a figure come Ugo Tognazzi, che tanto ha dato all’immaginario collettivo italiano con i suoi film e le sue interpretazioni, è una scelta che rientra a pieno titolo nel nostro percorso verso Pordenone 2027”.

Ricky Tognazzi: “Questa mostra non nasce come una semplice celebrazione nostalgica del passato, ma come una viva testimonianza del percorso artistico e umano di papà, un uomo che ha segnato profondamente non solo la storia del cinema ma della società italiana. Le tante passioni, dal cinema al teatro, dallo sport alla cucina, sono rappresentate in questa mostra che diventa per l’occasione una cornice familiare intima, un po’ spudorata, in cui Ugo sembra fluttuare. Ringrazio la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Pordenone, che si avvia a vivere mesi di grandi eventi come Capitale della Cultura. Un palcoscenico quantomai pertinente per la valorizzazione della memoria di un uomo meraviglioso e complesso quale è stato mio padre.“

Gianmarco Tognazzi: “Difendere e valorizzare la memoria dei grandi personaggi della nostra cultura diventa oggi un atto di vera responsabilità civile. Questa mostra diventa quindi, oltre il sacrosanto aspetto giustamente ludico, uno spazio di trasmissione della vita professionale di Ugo, ma anche il racconto di uno spaccato del nostro Paese e della nostra storia. Il mio obiettivo, attraverso la Casa Museo di Velletri, così come quello della nostra famiglia, non è quello di custodire passivamente un archivio polveroso, ma di renderlo uno strumento vivo, aperto al pubblico, per consegnare alle nuove generazioni la visione di un uomo dalla creatività coraggiosa, ironica e profondamente libera. Continuare, oltre i cliché da centenario, a credere nella memoria storica come pilastro per costruire una coscienza culturale solida e consapevole per il futuro.”

LA MOSTRA: “UGO DI NOI” A VILLA CATTANEO

Fulcro dell’intero progetto è la mostra di respiro nazionale “Ugo di noi”, curata da Marco Dionisi Carducci con la supervisione di Ricky Tognazzi e il supporto archivistico di Gianmarco Tognazzi. A ingresso gratuito, ospitata nella cornice storica di Villa Cattaneo nel quartiere di Villanova, sarà l’esposizione più completa mai realizzata dedicata a Ugo Tognazzi. L’itinerario espositivo, multimediale, interattivo e accessibile in lingua inglese tramite QR Code, racconta l’uomo, l’artista e il fine osservatore della società del dopoguerra. In mostra saranno esposti cimeli familiari, opere uniche e foto d’epoca provenienti dalla Famiglia Tognazzi, dal Centro Sperimentale di Cinematografia, dalla Casa Museo Ugo Tognazzi, dal Museo Cinema a Pennello e da storici archivi (Archivio Istituto Luce Cinecittà, Archivio Bice Brambilla, Reporters Associati & Archivi, Archivio Teatro Ponchielli, Archivio Il Male, Webphoto, GRM Foto, AC Milan e Cremonese). Grazie alla concessione della casa di produzione Ruvido, durante ogni visita il pubblico potrà visionare il documentario, girato da Ricky Tognazzi, “La voglia matta di vivere” e così ripercorre le tappe salienti del lungo percorso di Ugo. In anteprima assoluta saranno presentate, all’inaugurazione della mostra, le Action Figure dedicate ad alcuni iconici personaggi interpretati da Tognazzi, il Conte Mascetti di Amici Miei e Renato Baldi de Il Vizietto, che verranno poi lanciate ufficialmente a Lucca Comics.

Marco Dionisi Carducci: “Ugo di noi” è un’esperienza professionale e umana straordinaria, nata dal desiderio condiviso con la famiglia Tognazzi di restituire al pubblico non solo il profilo del grande attore, ma le molteplicità dell’uomo. Attingere alla memoria viva, trasformando i preziosi materiali d’archivio e gli oggetti privati in un percorso narrativo complesso e intimo. Questa tappa a Pordenone, nella suggestiva cornice storica di Villa Cattaneo, rappresenta un momento di eccezionale maturità per il progetto. Abbiamo voluto dare vita a una mostra inedita, ampliando l’indagine antropologica e sociale su una delle figure più poliedriche, libere e anticonformiste del Novecento italiano; inserendo aree immersive e sezioni con materiali esclusivi; dedicando una sezione speciale al film Amici Miei a 51 anni dall’uscita. Il mio ringraziamento più profondo va a Ricky e Gianmarco per la fiducia e la generosità con cui hanno aperto gli archivi di famiglia e alla città di Pordenone per aver colto l’importanza culturale di una mostra che non vuole solo celebrare il passato, ma offrire alle nuove generazioni le radici di una creatività coraggiosa e profondamente contemporanea.”

Ileana Scian, Presidente del Circolo Culturale Eureka ETS: “Con “Ugo di Noi – Un’eredità fuori dagli schemi” desideriamo offrire al nostro territorio un’iniziativa di altissimo valore culturale, capace di coniugare memoria, arte, sport ed enogastronomia nel cammino Verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. La figura poliedrica di Ugo Tognazzi diventa l’occasione per valorizzare i luoghi simbolo della città e stimolare nuove sinergie tra comunità, spettacolo e tessuto locale. Ringrazio la Regione Friuli Venezia Giulia, le istituzioni e tutti i partner che hanno creduto in questo ambizioso progetto. Siete tutti invitati a scoprire e vivere insieme a noi questo straordinario viaggio multimediale ed esperienziale.”

EVENTI COLLATERALI: SPETTACOLO, ENOGASTRONOMIA, SPORT E CINEMA

Domenica 25 ottobre alle 19:00, l’Auditorium Concordia di Pordenone ospiterà uno straordinario unicum artistico: lo spettacolo multidisciplinare “La Favola De André. Omaggio a Fabrizio De Andrè”.

Sul palco, l’attore Gianmarco Tognazzi e il chitarrista e compositore pordenonese Francesco Tizianel, accompagnati dal Quartetto Saverio Mercadante, celebreranno la spinta libertaria e poetica che ha accomunato Ugo Tognazzi e Fabrizio De André, rileggendo le partiture di “Faber” in una raffinata chiave narrativa e cameristica. Ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti in sala.

LA CUCINA DI UGO E LA SINERGIA CON I RISTORATORI LOCALI

Ugo Tognazzi non è stato solo un gigante del cinema, ma anche un grande appassionato di cucina, lui stesso si definiva “un cuoco prestato al cinema”, scrisse diversi libri di cucina tra cui il celebre Rigettario. Giovedì 29 ottobre alle ore 18:30 presso Villa Cattaneo, si terrà un incontro-dialogo tra lo Chef Federico Mariutti (osteria Turlonia) e la food blogger Annalisa Sandri (Manca il sale – blog di cucina per indecisi), dedicato al legame tra le ricette di Tognazzi, la tradizione culinaria della nostra regione e i prodotti del Friuli Venezia Giulia (partner della serata la cantina Pitars; ingresso gratuito su prenotazione). Inoltre, a partire del secondo weekend per tutta la durata della mostra, grazie alla collaborazione con FIPE Confcommercio Pordenone, una selezione di ristoranti del territorio inserirà nei propri menù piatti tratti dalle sue ricette. Piatti e ristoranti verranno annunciati durante la serata evento del 29 e poi pubblicati sul sito.

IN BICI VERSO UGO

In linea con la passione sportiva di Tognazzi (dal calcio al tennis, fino alle tappe del Giro d’Italia seguite con Raimondo Vianello), in collaborazione con la FIAB – A ruota libera si terrà una pedalata che dal centro di Pordenone condurrà fino a Villa Cattaneo. Prima e dopo la pedalata, la dott.ssa Enrica Favaro approfondirà l’importanza del movimento per la salute. A seguire, visita guidata alla mostra condotta dal curatore Marco Dionisi. L’appuntamento è per domenica 15 novembre.

UN APPUNTAMENTO SPECIALE SUL LINGUAGGIO DEL CINEMA

Il 21 novembre, a Villa Cattaneo, avremo con noi il pordenonese Adriano Candiago regista, sceneggiatore e casting director, vincitore di due David di Donatello per “Le città di pianura” del regista Francesco Sossai. L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere la storia di Candiago e i film di Tognazzi. In una conversazione con lo scopo di conoscere due generazioni di cinema che parla, ancora oggi, il linguaggio della provincia e dei suoi irregolari. A seguire il pubblico avrà modo di partecipare alla proiezione di uno dei celebri film interpretati da Ugo.

INFORMAZIONI E ORARI MOSTRA:

Luogo Mostra: Villa Cattaneo, Quartiere di Villanova – Pordenone

Periodo: Dal 24 ottobre al 9 dicembre 2026

Ingresso gratuito

Orari di apertura:

Venerdì: 15:00 – 19:00

Sabato e domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

(Aperture straordinarie consultabili sul sito ufficiale)

Sito web di riferimento: circoloeureka.it