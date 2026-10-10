Inaugurata l’audioguida del Sentiero Cai in Città

PORDENONE – Sabato 10 ottobre si è svolta l’inaugurazione ufficiale dell’Audioguida del Sentiero CAI in Città, progetto ideato e realizzato dalla Sezione CAI di Pordenone con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Pordenone. All’iniziativa hanno partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’Assessore alla Cultura e al Turismo Alberto Parigi, l’Assessore alle Politiche per lo sviluppo commerciale e artigianale e alle Attività produttive Emilio Badanai Scalzotto e l’Assessore all’Ambiente Mattia Tirelli.

L’itinerario si snoda per undici chilometri nel tessuto urbano, tra parchi, corsi d’acqua, quartieri e centro storico e restituisce l’immagine di una città profondamente legata alla montagna e all’acqua. Undici tappe, pensate per raccontare a visitatori e cittadini i luoghi, la storia e le realtà che compongono il nostro territorio, diventano un viaggio tra storia, natura, arte e curiosità.

L’Assessore alla Cultura e al Turismo Alberto Parigi: “Questa audioguida non racconta soltanto una città, ma ne restituisce lo spirito: quello di una città e di un territorio che hanno finalmente voglia di raccontarsi, riscoprirsi e farsi conoscere sempre di più. È anche il segno di una comunità che, in tutte le sue componenti, si mobilita e sceglie di mettersi in gioco per valorizzare il proprio patrimonio e le proprie potenzialità. In questo percorso, il CAI rappresenta una realtà particolarmente attiva e attenta, capace di mettere le proprie competenze e il proprio impegno al servizio della comunità. Questa app è una delle tante iniziative con cui contribuisce a questo obiettivo. Per questo abbiamo sostenuto il progetto con convinzione: perché esprime uno spirito di partecipazione e di collaborazione che è fondamentale per far conoscere sempre di più la nostra città e il territorio che la circonda. E i primi risultati sono già visibili: è il segno concreto di una comunità che ha voglia di farsi scoprire, valorizzando la propria identità e aprendosi a nuove opportunità”.

UN’AUDIOGUIDA ACCESSIBILE E INCLUSIVA

Il Sentiero CAI in Città è nato nel 2025 per celebrare i cent’anni della Sezione di Pordenone e portare un po’ di montagna tra vie, parchi e quartieri. Da oggi, scaricando l’app MACA, ogni tappa aggiunge un tassello al racconto. L’audioguida è stata progettata per essere accessibile e inclusiva, con contenuti disponibili in italiano, inglese e tedesco. Grazie alla presenza di contenuti audio e testi scritti, l’applicazione è fruibile sia dalle persone cieche sia dalle persone sorde. A completare l’esperienza, un depliant dedicato accompagna il visitatore lungo il percorso, offrendo testi narrativi che ne arricchiscono la scoperta.

IL PERCORSO

Si parte dal cuore antico di Portus Naonis per seguire la storia locale attraverso l’elemento dell’acqua: il Noncello, le risorgive, i laghetti e gli antichi canali che hanno plasmato lo sviluppo della città, dando vita a porti, mulini, cotonifici, botteghe artigiane e industrie.

Il cammino attraversa il Parco del Seminario, il quartiere di Torre, il Parco San Valentino e il Parco Galvani, alternando natura e storia senza mai lasciare davvero la città. Lungo il percorso si incontrano una villa romana e un castello medievale, antichi lavatoi e testimonianze di archeologia industriale, il mondo degli Alpini e quello del CAI, murales da esplorare con il tatto, itinerari pensati per le persone non vedenti e parchi progettati per essere vissuti da tutti. Il tracciato è una passeggiata facile, quasi interamente pianeggiante, percorribile in circa due ore e mezza, soste escluse: un modo nuovo per conoscere un angolo di città che spesso si attraversa senza notarlo.