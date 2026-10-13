“Incontriamoci a Pordenone” domenica 18 ottobre. Bazar 6-14: aperte le iscrizioni

PORDENONE – Il centro di Pordenone torna a essere protagonista con “Incontriamoci a Pordenone”, la tradizionale giornata di festa promossa da Confcommercio in collaborazione con il Comune.

Domenica 18 ottobre il cuore della città si animerà con musica, spettacoli, laboratori, mercatini, esposizioni e tante iniziative pensate per tutta la famiglia. L’obiettivo è quello di valorizzare il centro storico e le attività che ogni giorno lo rendono vivo e accogliente, portando cittadini e visitatori a riscoprire il piacere di passeggiare tra le vie, fare acquisti nei negozi di vicinato e vivere la città come spazio di incontro e comunità.

Intanto si sono aperte alla segreteria della Propordenone di viale Cossetti 20a, le iscrizioni per partecipare al Bazar: la mostra mercato scambio per aspiranti commercianti di età compresa fra i 6 e 14 anni. L’iniziativa, che si colloca all’interno della kermesse Incontriamoci a Pordenone (40ma edizione) prevista per domenica 18 ottobre, è promossa da Confcommercio.

Le aree per lo svolgimento di questo mercato di piccoli imprenditori sono: via della Motta, piazza della Motta, via Ospedale Vecchio, via dei Molini, via Roma e piazzetta Pescheria. In queste aree vigerà il divieto di transito e sosta con rimozione delle auto dalle ore 4 alle 21 di domenica.

Per regolamento al Bazar sono ammessi la vendita e lo scambio di oggetti usati quali giornalini, libri, giocattoli, costruzioni o invenzioni, figurine, bambole e altri oggetti comunemente in uso ai ragazzi (sono esclusi prodotti alimentari, abbigliamento (sono ammessi vestiti di carnevale e articoli sportivi), animali vivi, computers professionali, merci e oggetti nuovi, nonché oggetti pericolosi come i coltelli).

Il valore della merce esposta non deve essere superiore a 20 euro. Il materiale utilizzato per l’esposizione deve essere trasportato a mano, nelle singole zone assegnate ai partecipanti, entro le ore 9.00 di domenica 18 ottobre. I genitori e le persone adulte non possono sostituire i ragazzi nella vendita.

La richiesta di partecipazione deve essere sottoscritta dal genitore, unitamente al versamento della quota di partecipazione fissata a 7 euro. C’è tempo fino a venerdì 16 per iscriversi con orario 9-17,30 e 15-17,30. Ogni partecipante riceverà copia del regolamento e una pianta con la localizzazione delle aree assegnate (info Propordenone 0434 1777805).