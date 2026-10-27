Interporto di Pordenone, via libera alla nuova società per il Terminal Intermodale: gara entro novembre

Dopo il parere favorevole della Corte dei Conti, l’assemblea dei soci approva il progetto di partenariato pubblico-privato. Ora si punta a individuare il partner industriale che gestirà il Terminal per 12 anni, rafforzando il ruolo logistico di Pordenone.

PORDENONE – Un passaggio decisivo per il futuro della logistica pordenonese e per la competitività del sistema produttivo del territorio. L’Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone Spa compie un passo avanti nel percorso di riorganizzazione della gestione del Terminal Intermodale: dopo il via libera della Corte dei Conti, l’assemblea dei soci, riunitasi il 26 ottobre, ha approvato in via definitiva il progetto per la costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata. L’obiettivo è pubblicare il bando di gara entro la fine di novembre, per individuare il partner industriale che entrerà nella nuova società e gestirà il Terminal per 12 anni.

La decisione conclude l’iter amministrativo avviato lo scorso luglio dal Consiglio di amministrazione, con l’approvazione della relazione che illustrava motivazioni, obiettivi e sostenibilità dell’operazione. Il progetto è stato successivamente sottoposto all’esame dei soci e degli organismi di controllo previsti dalla normativa, ottenendo un esito favorevole che consente ora di procedere alla fase operativa.

Il modello individuato prevede una gara pubblica a doppio oggetto, attraverso la quale saranno selezionati contestualmente il socio privato di maggioranza della nuova società, denominata NewCo, e il soggetto a cui affidare la gestione del Terminal Intermodale. La procedura definirà anche la durata della gestione, fissata in 12 anni.

«L’approvazione definitiva da parte dell’assemblea dei soci rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro dell’Interporto e del Terminal Intermodale», sottolinea l’amministratore delegato Sergio Bolzonello. «Si conclude questa tappa di un percorso amministrativo complesso e rigoroso che ha confermato la validità della scelta compiuta. Ora possiamo procedere con la fase di selezione del partner industriale, con l’obiettivo di garantire una gestione efficiente, competitiva e orientata allo sviluppo dei traffici ferroviari e logistici».

Il nuovo assetto punta a coniugare il controllo pubblico dell’infrastruttura con le competenze, le capacità operative e gli investimenti privati. L’obiettivo è assicurare una gestione stabile ed efficiente, creando nuove opportunità di sviluppo per il Terminal e rafforzando il legame tra infrastrutture, industria e reti di trasporto.

Per il presidente Silvano Pascolo, il voto dell’assemblea segna l’inizio di una nuova fase. «Con questo voto i soci hanno confermato una scelta strategica che guarda al lungo periodo. Il Terminal Intermodale costituisce una risorsa essenziale per il tessuto produttivo e manifatturiero del territorio. La futura NewCo consentirà di rafforzarne la competitività, migliorare l’integrazione con le reti logistiche nazionali ed europee e valorizzare ulteriormente il ruolo di Pordenone all’interno dei principali corridoi di trasporto».

La relazione approvata nei mesi scorsi ha evidenziato la conformità dell’operazione ai principi del Testo unico sulle società partecipate, la sostenibilità economico-finanziaria del progetto e la compatibilità con la normativa europea. Il modello è stato ritenuto il più adatto a garantire continuità gestionale e sviluppo delle attività del Terminal.

Gli uffici dell’Interporto sono già al lavoro sulla documentazione di gara, che sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione nelle prossime settimane. «L’obiettivo è arrivare alla pubblicazione entro la fine di novembre, rispettando il cronoprogramma che ci siamo dati», conclude Bolzonello, «e individuare un partner industriale in grado di accompagnare lo sviluppo del Terminal e rafforzarne il ruolo nel sistema logistico regionale e nazionale».