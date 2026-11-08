IX Memorial Rugby Old Giovanni Santin: il rugby che unisce, oltre il tempo e l’età

PORDENONE – Stesse maglie, stessi amici, stessa passione. È questo lo spirito che ha animato il IX Memorial Rugby Old Giovanni Santin, una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e dei valori più autentici del rugby.

A scendere in campo sono state le formazioni di Pordenone Rugby, Urogalli, Tandoi, Pagnacco e Hungry Bears, protagoniste di un appuntamento che ha saputo rinnovare il significato più profondo del rugby old: perché il tempo passa, ma la voglia di giocare, condividere e stare insieme non conosce età.

Non è soltanto una partita, ma un’occasione per ritrovarsi, indossare ancora una volta la propria maglia e riscoprire il piacere di essere squadra. Nel rugby old, infatti, non si smette mai di giocare: si continua a farlo con lo stesso entusiasmo di sempre, soprattutto con il cuore.

Un ringraziamento particolare al presidente Michele Loschi, al vicepresidente Dario Piccin, a tutto il direttivo, a Paolo Quirini, alle squadre partecipanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Il IX Memorial si chiude così nel segno della condivisione e della passione, lasciando spazio a un nuovo appuntamento da attendere con entusiasmo.