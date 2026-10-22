“La collezione Antonio Cattaruzza” alla Degan il 26 ottobre

PORDENONE – Lunedì 26 ottobre alle ore 18.00, nella Sala Teresina Degan della Biblioteca Civica di Pordenone, l’ingegner Antonio Cattaruzza parlerà della donazione della sua collezione d’arte alla Regione Friuli Venezia Giulia, collezione che rappresenta una biografia visiva e affettiva del donatore.

L’evento, promosso dalla Fondazione Giovanni Santin con il patrocinio dei Comuni di Pordenone e Porcia e la collaborazione dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia – ERPAC, è un omaggio alla figura di Alessandra Santin, critica d’arte e collezionista che proprio a ottobre 2025, nella Sala Consiliare della Regione, aveva avuto un importante riconoscimento per il suo contributo nell’ambito della ricerca artistica, della promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea.

Per questa ragione Franca Benvenuti, direttrice delle relazioni istituzionali per gli eventi e l’arte contemporanea della Fondazione Giovanni Santin, ha scelto di invitare a Pordenone Antonio Cattaruzza per parlare di una vita dedicata alla ricerca e all’amore per l’arte e della sua donazione, un atto di straordinario mecenatismo che ha messo a disposizione della comunità 196 opere di eccezionale valore culturale e artistico e che rappresenta un atto di grande attenzione rivolto alle generazioni presenti e future.

Nell’occasione verrà presentato il catalogo realizzato dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia – ERPAC, diretto da Lydia-Alessio Vernì.

Il volume curato da Lorenzo Michelli, Conservatore/Curatore della Galleria Regionale d’Arte contemporanea “Luigi Spazzapan” e curatore de “La collezione Antonio Cattaruzza”, che parteciperà all’incontro, è frutto del puntuale lavoro di ricerca e schedatura condotto da Matteo Bonanomi e Francesca Nodari, accompagnati dalle preziose indicazioni di Antonio Cattaruzza.

Grazie all’attenta opera di catalogazione, il volume restituisce in maniera approfondita il valore storico-artistico della collezione, offrendo una lettura organica e ragionata del percorso del collezionista. Le 196 opere sono presentate in ordine alfabetico per autore, lungo una narrazione di 236 pagine che ne approfondisce la genesi e consente di collocare le opere all’interno del contesto storico e artistico di appartenenza.

Si tratta di una collezione vasta e importante, che illustra i molteplici aspetti della ricerca artistica del Novecento, ne fanno parte opere di artisti anteriori al 1900, artisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale, artisti del Novecento, pittori triestini e pittori contemporanei.

L’evento è realizzato in collaborazione con Amici di P.AR.CO, Amici della Galleria Civica d’Arte Celso e Giovanni Costantini, Cà Lozzio Incontri, Circolo fotografico “La Finestra” Porcia, Lions Porcia, Palazzetti, Theke.

Franca Benvenuti