La Fidapa alla scoperta di un Ugo Tognazzi più intimo e familiare

PORDENONE – Una visita all’insegna della cultura, della memoria e delle emozioni quella organizzata dalla Fidapa sezione di Pordenone, che, con la presidente Sonja Pin e un numeroso gruppo di socie, ha visitato la mostra “Ugo di noi”, dedicata a Ugo Tognazzi.

Grazie alla collaborazione del Circolo culturale Eureka, con Mario Boranga che ha curato l’organizzazione della visita, e alla guida del curatore Marco Dionisi Carducci, le partecipanti hanno potuto scoprire aspetti meno conosciuti del grande attore cremonese. Non soltanto il protagonista del cinema italiano, capace di conquistare il pubblico con la sua ironia e il suo talento, ma anche l’uomo nella sua dimensione più privata: il padre, l’amico, il cuoco appassionato e il sognatore.

Un ritratto più intimo e autentico, che restituisce la complessità di una personalità capace di raccontare l’Italia attraverso l’intelligenza, l’ironia e una profonda umanità. La mostra, attraverso fotografie, oggetti personali, materiali cinematografici e aneddoti, accompagna il visitatore in un viaggio nella vita e nei ricordi di Tognazzi, rendendolo vicino e familiare, quasi una presenza appartenente alla storia e alle memorie di ciascuno.

Per le socie della Fidapa è stata un’occasione di approfondimento culturale, ma anche un momento di condivisione e convivialità, che ha permesso di riscoprire un protagonista della cultura italiana da una prospettiva nuova, capace di suscitare sorrisi ed emozioni. Un’esperienza che conferma il valore di iniziative culturali come questa, capaci di avvicinare il pubblico ai grandi personaggi attraverso il racconto della loro umanità.