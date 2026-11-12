La gentilezza entra nei negozi e bar della città: un biglietto per raccontarla

Venerdì 13 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, le attività del centro cittadino diventano protagoniste di una piccola iniziativa collettiva.

PORDENONE – La gentilezza non ha bisogno di grandi gesti: a volte basta una parola, un pensiero o una frase. E venerdì 13 novembre sarà proprio questo il filo conduttore di un’iniziativa che coinvolgerà i negozi e i bar del centro della città. In occasione della giornata mondiale della Gentilezza, nei negozi aderenti saranno distribuiti dei biglietti sui quali cittadini e clienti potranno lasciare un messaggio, raccontando con poche parole che cosa rappresenta per loro la gentilezza.

Ma non finisce qui! Fino a esaurimento “scorte” un buono per un caffè da gustare presso uno dei bar aderenti all’iniziativa. Una sorta di caffè sospeso, per trasformare una parola gentile in un piccolo momento di condivisione e convivialità. Tutti i biglietti raccolti andranno poi ad arricchire la casetta gialla presso Être Concept Store in Corso Garibaldi, 40 a Pordenone, che si trasformerà in un piccolo mosaico di pensieri, parole ed emozioni: una testimonianza collettiva di quanto la gentilezza possa unire le persone e rendere più accoglienti i luoghi che viviamo ogni giorno.

«I negozi e i bar sono molto più che luoghi di acquisto e di consumo: sono spazi di incontro, relazione e vita quotidiana. Iniziative come questa ci ricordano quanto siano importanti i piccoli gesti e le attenzioni che rendono una comunità più vicina e accogliente», commenta Fabio Pillon, presidente provinciale di Confcommercio.

«Il commercio di vicinato contribuisce a rendere viva la città, non soltanto attraverso i servizi che offre, ma anche grazie alle relazioni che ogni giorno costruisce tra le persone. Iniziative come questa valorizzano il senso di appartenenza e dimostrano come anche un piccolo gesto possa contribuire a rendere Pordenone una città più accogliente, attenta e partecipata», sottolinea Emilio Badanai Scalzotto, assessore al Commercio.

«Abbiamo voluto dare alla gentilezza uno spazio concreto, invitando tutti a partecipare e a lasciare un segno, anche piccolo. La casetta gialla diventerà il simbolo di una comunità che sceglie di costruire qualcosa di bello insieme, partendo proprio dalle parole e dai gesti di ciascuno», aggiunge Federico Ingargiola, presidente di Sviluppo e Territorio.

L’iniziativa, sostenuta da Sviluppo e Territorio, Confcommercio e dalle attività del centro cittadino, vuole essere un invito semplice ma significativo: portare la gentilezza fuori dai nostri cuori e farla abitare nelle strade, nei negozi, nei bar e nelle relazioni di ogni giorno. Perché la gentilezza, proprio come una città, si costruisce insieme. Un piccolo gesto alla volta.