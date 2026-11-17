Dai ricordi e dagli aneddoti ai cambiamenti del mondo editoriale: mercoledì 18 novembre un incontro in Biblioteca civica dedicato a uno storico presidio culturale della città

PORDENONE – La storia di una libreria è anche la storia delle persone che l’hanno frequentata, dei libri che hanno accompagnato intere generazioni e dei cambiamenti attraversati da una città. Sarà questo il filo conduttore dell’incontro “I libri, le persone, il tempo: storia di una libreria”, in programma mercoledì 18 novembre, alle 18, nella Sala Degan della Biblioteca civica di Pordenone.

Protagonista dell’appuntamento sarà Mauro Danelli, storico titolare della libreria Al Segno, che dialogherà con Paola Dalle Molle ripercorrendo le vicende di una realtà che nel tempo è diventata un vero e proprio punto di riferimento culturale per Pordenone. Attraverso ricordi, aneddoti, curiosità e retroscena, l’incontro offrirà l’occasione per riscoprire la storia della libreria e il suo legame con la vita cittadina.

Non sarà soltanto un viaggio nella memoria, ma anche un momento di riflessione sull’evoluzione del mondo editoriale, sui cambiamenti nelle abitudini di lettura e sul ruolo che le librerie indipendenti continuano a svolgere nella promozione della cultura e nella costruzione di relazioni.

Un racconto che intreccia dunque esperienze personali e memoria collettiva, restituendo il valore di quei luoghi che, ben oltre la vendita dei libri, rappresentano spazi di incontro, confronto e diffusione delle idee.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo della Cultura e delle Arti Aps con il patrocinio del Comune di Pordenone. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile contattare il numero 351 8302661, anche tramite WhatsApp.