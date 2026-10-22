L’angolo dello psicologo. Marilena Brunetti “Dall’educazione alla diseducazione: verso un’epoca di ansia e disorientamento”

In ultima analisi, è l’educazione che guida la vita. Ora parte notevole dell’educazione è “affidata” ai social, a smartphone o peggio all’ I.A .Credo che molti genitori lascino molto spazio a tutto ciò in buona fede, ignari delle insidie presenti in questi strumenti. Quello che scrivo vuole essere un’ occasione per fermarsi a riflettere. Penso che solo un’autentica consapevolezza permetta di fare scelte responsabili. C’è in atto una grande accelerazione nel cambiamento, dovuta a un avanzamento delle tecnologie e a un’imposizione di queste. A rendere tutto più difficile c’è il fatto che si sta passando sempre più dall’ educazione alla diseducazione: chi è che educa oggi? Quanti genitori delegano? A chi delegano?

E poi il tempo che abbiamo a disposizione, che le famiglie hanno a disposizione è poco e questo rende tutto complicato. Vivere, educare, stare bene, stare in un buon equilibrio con se stessi è difficile. Cosa sta accadendo? Osservo che da anni, specie dopo “il periodo del covid”, c’è in atto un’opera di diseducazione foriera di pericoli e danni. Un’opera di distruzione della cultura precedente svalutandola. Non molto tempo fa illustri pediatri sottolineavano che il regalo più grande che un genitore possa fare a un figlio è il dono dell’educazione. Infatti l’educazione permette di orientarsi nella vita, nelle relazioni, nel mondo. Oggi a più livelli l’educazione è attaccata, demolita, svalutata. C’è in atto un attacco ai valori che un tempo davano stabilità, sicurezza e direzione. Mi meraviglio di come in poco tempo ci sia stato un tale cambiamento di pensieri e comportamenti. Le tecnologie, le idee divulgate con velocità impressionante hanno spazzato via quello che era stato importante, umano, fondamentale. Molte consuetudini in poco tempo sono state cancellate, cambiate, considerate desuete, sorpassate. C’è stata un’ opera sottile, pervasiva, continuativa, che ha denigrato diversi valori come la famiglia, la disciplina, intesa per esempio come il rispetto degli adulti da parte dei ragazzi o il rispetto dei ruoli che forniscono ordine e orientamento nelle relazioni. Avere un’idea differente senza doversi per forza uniformare al pensiero dei social o dei media è fuori moda! Ci sono valori che fungono da cardini e sono pilastri sani. Fare di tutta l’erba un fascio non è corretto.

Un altro valore che sta scomparendo nella scuola è l’impegno nello studio. Lo studio implica in sé la capacità fondamentale di imparare a sostenere un impegno nel tempo che costa sforzo, fatica, sacrificio, ma può dare grandi soddisfazioni. Tutto questo non si ottiene trovando in fretta le risposte su I.A. Viene impedita ai ragazzi la possibilità di scoprire quella gratificazione che si ottiene solo quando i risultati sono conseguiti lavorando nel tempo giusto, senza accelerare eccessivamente, dando il tempo alla mente di fare tutti i collegamenti necessari, di permettere l’integrazione con le altre informazioni già presenti della mente, favorendo l’apprendimento e una riflessione attraverso un livello del pensiero più creativo e più personale, originale. E poi la società liquida spiega e giustifica qualsiasi cosa, così deresponsabilizza, confonde e secondo me disorienta. Un tempo i pedagogisti sostenevano che “le regole aiutano a crescere”. Vero! Ma non è più vero se ad educare è il web! Chi si prende la responsabilità? Chi è il web? E’ opportuno farsele queste domande. E al posto dell’educazione ai valori e alle regole oggi cosa c’è?

Il web offre molti stimoli, troppi e anche a volte non veritieri, esagerati o perfino pericolosi. La mente dei ragazzi è ancora in formazione, quindi, è più vulnerabile, condizionabile, dal punto di vista neuronale non è completamente matura. Nel web sono presenti molte forme di manipolazione, anche più sofisticate di quelle di ordine subliminale presenti nella propaganda. I ragazzi possono sentirsi orientati in questo marasma di stimoli?

Avere anche del tempo vuoto da stimoli è sano per allenare la creatività e l’immaginazione. Tra gli adulti questo cambiamento dovuto a un’ intrusione sempre più massiccia di tecnologia crea un forte disagio e disorientamento, che viene subito passivamente con un senso di impotenza e rassegnazione.

Questo mondo vuoto di punti fermi è riempito con giocattoli tecnologici. Ma il vuoto non va riempito, va ascoltato e usato per creare. Non c’è più il tempo per la riflessione, il tempo è rubato da attività, lavoro fuori dall’ orario, portare i figli a fare diverse attività, e magari tutto in fretta, senza avere con loro una conversazione di qualità, una relazione nutriente. Nessuno ha tempo, non lo hanno i ragazzi, non lo hanno i genitori e i nonni spesso sono rassegnati e storditi da questo mondo che subiscono.

L’adolescenza è l’ età giusta per dedicare tempo alla facoltà di pensare. Ma bisogna esercitarlo il pensiero critico con gli stimoli appropriati, stando con i propri pari, ma anche mediante il confronto con gli adulti. Cercare le risposte della vita sulla “rete” non è una buona abitudine. Per i ragazzi è importante dedicare tempo all’incontrarsi, stare insieme, magari scontrarsi, poiché, anche così si impara a vivere, proprio nella relazione con i pari, non mediata da un cellulare. Questo aiuta a imparare a relazionarsi con il prossimo. Ecco senza tempo per la riflessione non c’è possibilità di elaborazione, dell’usare il cervello in funzione del pensiero, unica funzione cognitiva dell’uomo che dà la possibilità di una scelta libera, personale, autentica, vissuta, ponderata e non dettata dalle mode del momento.

Oggi c’è bisogno di riprendere il contatto con se stessi, centrarsi su di sé. Per fare questo si possono usare diverse modalità, ciascuno può utilizzare quelle più affini a sé, ascoltare buona musica, disegnare, scrivere a mano, contemplare lo spettacolo della Natura, leggere libri di carta con la possibilità di orientare lo sguardo altrove senza l’obbligo di tenere gli occhi fissi su uno schermo, vivere relazioni e amicizie autentiche, solo così possiamo garantirci attenzioni reali . Occorre lavorare su di sè e trovare un modo personale per tornare a essere se stessi, sentire la bellezza della libertà interiore, respirarla, nutrirsene. Occorre saper riconoscere e dare spazio alle cose veramente importanti. Per esempio è utile per i genitori seguire i figli con attenzione e presenza. Ritrovare il piacere dell’educare e aiutare i figli a trovare la libertà di scegliere il più possibile e non uniformarsi acriticamente a quello che viene proposto, a non farsi rubare il tempo da stimoli effimeri, ma stare il più possibile nella vita reale. Marilena Brunetti psicologa e psicoterapeuta