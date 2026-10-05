“L’Autismo. Conoscere per includere”, convegno il 6 ottobre

PORDENONE – Martedì 6 ottobre convegno su “L’Autismo. Conoscere per includere”, alle ore 18.00 a Palazzo Badini, Pordenone.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Pordenone e si inserisce nelle iniziative Verso Capitale della cultura 2027.

Dopo i saluti istituzionali di Guglielmina Cucci, assessora alle politiche Sociali e alle Pari Opportunità, verrà presentato l’albo illustrato “Matilda sulla nuvola” (ed. Protos) dall’autrice Daniela Dose.

Si tratta di una storia delicata che racconta come l’amicizia sia riuscita a oltrepassare in qualche modo la nuvola (la condizione di autismo) che avvolge la protagonista.

Segue intervento della dott.ssa Silvia Avella, psicologa e terapeuta EMDR che affronterà il tema “Le caratteristiche dell’autismo”. Anna Facondo, presidente associazione La Casa dell’Autismo parlerà di “La famiglia di un ragazzo con autismo. Quale sostegno?”.

Non lasciare sole le famiglie è il primo passo per attivare percorsi positivi. Seguirà l’intervento della pedagogista Lorena Franco su “La letteratura può aprire canali di inclusione”. Infine la prof.ssa Francesca Costa parlerà di “Percorsi di inclusione nella scuola”.