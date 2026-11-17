PORDENONE – Le chiavi dei negozi chiusi, da riaprire. Quelle delle attività aperte, che devono poter continuare a resistere sul mercato: e quelle delle nuove imprese, chiamate a contribuire alla rigenerazione dei centri urbani. E’ il significato della consegna simbolica delle chiavi che Confcommercio promuove il 16 novembre in tutta Italia e che ha visto impegnate le associazioni territoriali con un obiettivo preciso: sensibilizzare istituzioni e cittadini sulle ricadute della desertificazione commerciale e ribadire il ruolo dei negozi di vicinato per la vitalità dei centri abitati.

Anche Pordenone raccoglie questa sfida, forte di un percorso di confronto e collaborazione tra Confcommercio e Comune. Al centro dell’appuntamento, svoltosi stamane alle ore 12 in municipio fra il presidente provinciale di Confcommercio Fabio Pillon e il sindaco Alessandro Basso, la consegna simbolica delle chiavi dei negozi legata all’iniziativa Viviamo la città.

«La pressione dell’e-commerce, l’aumento dei costi di gestione, il cambiamento delle abitudini di consumo e le questioni legate all’accessibilità sono fattori che mettono alla prova il commercio di prossimità» ha sottolineato Pillon, consegnando il testo della lettera di intenti al sindaco. «Negli ultimi anni il confronto ha prodotto strumenti e risultati concreti.

Da tre anni tutti i 50 comuni della Destra Tagliamento lavorano nei Distretti del Commercio, insieme a Confcommercio e alle altre associazioni di categoria, con cui esiste già un protocollo d’intesa. La nuova legge regionale punta con decisione sulla rivitalizzazione del commercio di prossimità e incentiva il riutilizzo dei locali sfitti, anche attraverso l’individuazione di aree di indebolimento commerciale».

Pillon ricorda che tra il 2012 e il 2025 a Pordenone sono scomparsi 99 punti vendita: «Il gesto non attribuisce all’Amministrazione alcuna responsabilità: il fenomeno è complesso e riguarda l’intera comunità. Vuole essere un invito a trasformare quelle chiavi da simbolo di chiusura a simbolo di ripartenza».

Dal canto suo il sindaco Basso ha precisato che l’obiettivo è quello di rafforzare i rapporti attraverso l’assessorato competente per fare in modo che la città possa godere, anche all’interno dei campi della cultura, ma non solo, di più opportunità. «Siamo al servizio delle varie operazioni individuate per tentare tutte le strade possibili per il mondo del commercio. Non ne lasceremo neanche una non calcata, anche alla luce di questa grande opportunità della legge regionale che ci consente di avere dei bandi di sviluppo ulteriori. Tutte le opportunità saranno attentamente verificate al fine di favorire l’adeguamento e la miglioria che ogni attività può intraprendere sul mercato. Il messaggio è quello che non lasceremo nessuno indietro».

Questa la lettera:

Gentile Sindaco,

oggi Confcommercio, in tutta Italia, promuove “Viviamo le città – La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio”.

Le chiavi che Le consegno, simbolo delle saracinesche abbassate, ricordano che quando chiude un negozio non scompare soltanto un’impresa: la città perde un servizio, un presidio, un luogo di relazione. Tra il 2012 e il 2025 a Pordenone sono scomparsi 99 punti vendita. Il gesto non attribuisce all’Amministrazione alcuna responsabilità: il fenomeno è complesso e riguarda l’intera comunità. Vuole essere un invito a trasformare quelle chiavi da simbolo di chiusura a simbolo di ripartenza.

Il tema dei locali sfitti riguarda Pordenone, ma anche tutto il territorio che ruota attorno al capoluogo. Per questo Le rivolgo questa lettera d’intenti non solo come Sindaco della nostra città, ma come interlocutore naturale dei 50 comuni della Destra Tagliamento.

Non partiamo da zero, ed è questa la nostra forza. Da tre anni tutti i 50 comuni della Destra Tagliamento lavorano nei Distretti del commercio, insieme a Confcommercio e alle altre associazioni di categoria, con cui esiste già un protocollo d’intesa. Abbiamo costruito un metodo condiviso, una rete di referenti e una conoscenza concreta dei nostri centri urbani.

Il quadro è oggi ancora più favorevole. La nuova legge regionale punta con decisione sulla rivitalizzazione del commercio di prossimità e incentiva il riutilizzo dei locali sfitti, anche attraverso l’individuazione di aree di indebolimento commerciale.

Lo scorso 9 novembre, al convegno organizzato da Confcommercio Pordenone, alla presenza dell’assessore regionale Sergio Emidio Bini, con tutti i capofila dei sei distretti del commercio, abbiamo visto che nel territorio esistono già prove concrete di misure che contrastano la desertificazione commerciale e, per il futuro c’è la volontà e un impegno deciso di proseguire su questa strada e di potenziare, grazie ai nuovi piani strategici da costruire assieme, l’attenzione ai negozi di vicinato con azioni concrete.

Confcommercio Pordenone mette a disposizione di questo percorso la conoscenza del tessuto commerciale, le competenze dei manager dei distretti e l’esperienza del Progetto Cities nazionale.

Le proponiamo quindi di non aprire un nuovo tavolo, ma di innestare questi strumenti sul lavoro dei Distretti. Le chiavi che Le consegno oggi sono un impegno reciproco: farle tornare ad aprire porte. Con la forza di 50 comuni che lavorano già insieme, Pordenone e il suo territorio può diventare un esempio per il Paese.

Confidando nella Sua disponibilità, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Fabio Pillon

Nella foto: L’incontro di Confcommercio con il sindaco Basso