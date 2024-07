L’Estate a Pordenone anima tutti i quartieri

PORDENONE – L’Estate a Pordenone continua con un ricco programma di eventi in tutti i quartieri della città.

In via Pontinia martedì 16 luglio alle 20.45 per la rassegna Teatri fuori dai Teatri andrà in scena “Da uomo a uomo”, spettacolo con Francesco Cevaro e Paolo Mutti e con illustrazioni di Marco Tonus, mentre il 23 luglio sarà la volta di “La commedia delle donne” in cui Bruna Braidotti e Bianca Manzari, protagoniste della Casanova di Goldoni, intrecciano le loro storie personali nei fuori scena, nei dietro le quinte o sulla scena creando situazioni comiche, surreali e poetiche. Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso libero.

​​Per la rassegna Teatro Largo a Largo Cervignano a luglio saranno messi in scena dal Gruppo Teatro Luciano Rocco due spettacoli imperdibili ad ingresso gratuito: il 17 luglio “Money la felicità non fa i soldi” e il 31 luglio “La scappatella”, entrambi con inizio alle ore 21. Nella Music Hall di largo Cervignano venerdì 19 luglio alle 20.30 nuovo appuntamento di Allegro, Andante Moderato e… Largo con “Lucrezia… I Got Trouble”, un concerto dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré omaggio ad Alicia Keys, Rihanna, Adele, Christina Aguilera e Mina, fatto dai giovani e per i giovani. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria ( www.assogf.com ).

​Al Parco di via Gemelli sono in programma due spettacoli teatrali ad ingresso libero con inizio alle ore 21: martedì 16 luglio le associazioni Eta Beta e San Gregorio propongono “Disturbati”, una commedia esilarante sulle ossessioni e le stranezze che tutti possediamo, mentre martedì 23 luglio è la volta di “Dannazione donna”, per la regia di Francesco Bressan.

Teatro anche nel quartiere Cappuccini.

Infatti all’oratorio San Francesco lunedì 22 luglio la compagnia umbra Micro Teatro Terra Marique proporrà per i più piccoli “Il Segreto del bosco” spettacolo divertente inserito nella rassegna Scena Bimba. Lunedì 29 luglio, sullo spiazzo antistante la chiesa dei Santi Ruperto e Leonardo a Vallenoncello la compagnia piemontese Claudio e Consuelo, in collaborazione con Ortoteatro, metterà in scena “Dal paese dei balocchi”, spettacolo coinvolgente per i bambini di tutte le età.

​Gli spettacoli di Scena Bimba saranno proposti nei quartieri anche nel mese di agosto. Il 5 agosto sul sagrato della Chiesa di San Lorenzo a Rorai Grande la Compagnia Hellequin proporrà “Acqua Vita”, il 12 agosto sull’area antistante la Chiesa di Borgomeduna Ortoteatro metterà in scena “La nascita di Arlecchino”, mentre il 19 agosto sul sagrato della Chiesa dei Santi Ilario e Taziano a Torre, la Compagnia toscana I Pupi di Stac proporrà “Il drago dalle sette teste”. Tutti questi spettacoli saranno ad ingresso libero.

​Per info www.comune.pordenone.it/estate .