Lo spirito alpino conquista il cuore di Pordenone. Basso “un sentito grazie”

PORDENONE – Inaugurata in piazza XX Settembre “Sapori Alpini”, una tre giorni all’insegna della convivialità, delle tradizioni e di quello straordinario spirito di comunità che da sempre contraddistingue i nostri Alpini.

iOi Ben 16 gruppi alpini, ciascuno con le proprie specialità gastronomiche, animano il salotto buono della nostra città, trasformandolo in un luogo di incontro, amicizia e condivisione.

L’occasione è stata arricchita anche dall’inaugurazione della mostra filatelica “Dove gli sguardi diventano orizzonte”, ospitata nella Biblioteca civica.

Un bellissimo momento che unisce cultura, tradizioni e identità, valorizzando ancora una volta il grande patrimonio umano e associativo del nostro territorio.

“Un grazie di cuore agli Alpini – sottolinea il sindaco Alessandro Basso – sempre presenti e protagonisti della vita della nostra comunità”.