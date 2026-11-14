Magia, giocoleria e risate al Centro Meduna con il clown Marco Burla

PORDENONE – Pomeriggio all’insegna della magia, della comicità e del divertimento per grandi e piccoli al Centro Meduna di Pordenone, dove sabato 14 novembre è andato in scena «L’Incrediburlà», lo spettacolo di magia e clowneria ideato e interpretato da Marco Burla.

Un appuntamento pensato per coinvolgere bambini e famiglie attraverso un mix di numeri sorprendenti, giochi, gag e momenti di giocoleria, in un susseguirsi di situazioni rocambolesche e trovate comiche. Protagonista un clown pasticcione e imprevedibile, impegnato a portare a termine le proprie imprese tra piccoli incidenti, imprevisti e magie capaci di stupire il pubblico.

Nel corso dello spettacolo, i bambini sono stati coinvolti direttamente, diventando parte attiva delle divertenti situazioni create dall’artista. Tra risate, meraviglia e momenti di suspense, Marco Burla ha saputo costruire un’atmosfera vivace e coinvolgente, conquistando anche gli spettatori più grandi.

«L’Incrediburla” si è così trasformato in un’occasione di intrattenimento e condivisione per le famiglie, confermando quanto la magia comica e il linguaggio universale della clowneria sappiano regalare emozioni e divertimento a tutte le età.