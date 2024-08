Marcinelle: Tomasello (Pd), ricordiamo vittime del Pordenonese

PORDENONE – “Nella ricorrenza del 68° anniversario della tragedia mineraria di Marcinelle, dove persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani, ricordiamo i 7 che provenivano dal Friuli Venezia Giulia e rivolgiamo un pensiero particolare alle vittime che il territorio pordenonese ha pianto e piange ancora: Pietro Basso di Bannia e Ferruccio Pegorer di Azzano Decimo. I loro nomi rimangono vivi nelle nostre comunità”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello.

“La tragedia di Marcinelle – scrive ancora il segretario – ci ricorda l’importanza della sicurezza sul lavoro. È fondamentale non dimenticare mai ciò che è accaduto, affinché simili tragedie non si ripetano. Dobbiamo continuare a impegnarci per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti. In memoria di tutte le vittime di Marcinelle, rinnoviamo il nostro impegno per un futuro in cui la sicurezza sul lavoro sia una priorità assoluta”.

“In questo giorno di lutto rinnoviamo il pensiero dovuto a tutte le vittime di questa immane tragedia e ai loro familiari. Ricordiamo il sacrificio di questi uomini, che con il loro lavoro – conclude Tomasello – hanno contribuito a rendere grande il nostro Paese”.