Modifiche a limitazione orario vendita per asporto bevande alcoliche

PORDENONE – Con l’Ordinanza n. 19 del 12/08/2024 emanata dal sindaco di Pordenone Alberto Parigi, viene aggiornata la precedente Ordinanza n. 17 del 18/07/2024 sulle limitazioni di orario alla vendita per asporto di bevande alcoliche e sul divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore nelle aree pubbliche (strade, piazze, parchi e giardini pubblici) nel perimetro dell’area urbana del Comune di Pordenone.

Ovviando alla precedente disposizione che, per un cavillo tecnico, rischiava di limitare l’operatività di controllo e contrasto della Polizia Locale e non dare piena operatività alle limitazioni, l’ordinanza in vigore da oggi permette in deroga la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su tutto il territorio comunale di Pordenone alle strutture di vendita di medie e grandi dimensioni anche dopo le ore 20:00 e fino alle ore 7:00 del giorno successivo.

Correttamente, poi, specificata da questa ordinanza l’estensione del divieto del consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore nelle aree pubbliche di tutto il territorio comunale.

In deroga di quanto già specificato con ordinanza n. 17 del 18/07/2024, poi, dal divieto di consumo di bevande alcoliche dopo le ore 20:00 sono esclusi gli esercizi pubblici che dispongono di spazi esterni privati o pubblici in concessione, per il consumo in loco dei propri prodotti nelle aree pertinenziali.

Restano ferme le disposizioni e gli altri divieti già imposti con l’ordinanza sindacale n. 17 del 18/07/2024.