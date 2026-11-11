Natale a Pordenone, oltre 300 appuntamenti tra musica, cultura e spettacolo

PORDENONE – Pordenone si prepara a vivere un Natale che coinvolgerà tutta la città, dal centro ai quartieri, con oltre 300 appuntamenti tra musica, cultura, spettacolo e tradizione. Un programma che accompagnerà cittadini e visitatori verso il 2027, anno in cui Pordenone sarà Capitale italiana della Cultura.

Un calendario realizzato anche grazie alla collaborazione e all’impegno di oltre 70 associazioni del territorio, protagoniste con le loro iniziative e il loro contributo alla vita della città.

Il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso: “Volevamo un Natale straordinario, capace di sorprendere e di accompagnare Pordenone verso il 2027, quando saremo Capitale italiana della Cultura.

Un Natale che partisse dalle nostre radici, dalla tradizione cristiana e dai valori che rappresentano la nostra identità, ma che sapesse anche guardare al futuro, unendo tradizione e innovazione, cultura, intrattenimento e bellezza. Abbiamo lavorato per costruire una proposta che coinvolgesse tutta la città, dal centro ai quartieri, e che offrisse a ciascuno, dai più piccoli ai più grandi, occasioni per ritrovarsi, stare insieme e vivere la magia delle feste.

È stato un grande lavoro di squadra, che ha coinvolto l’intera Amministrazione, gli uffici comunali e tante realtà del territorio, con l’obiettivo di realizzare un Natale davvero condiviso. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, a partire dagli assessori Parigi, Piccin e Badanai, che hanno lavorato per mettere insieme le diverse anime della città e costruire un programma all’altezza di questo momento così importante per Pordenone.”

L’Assessore alla Cultura, turismo e grandi eventi Alberto Parigi: “Questo non è un Natale come gli altri perché accompagnerà la nostra comunità dentro l’anno di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. Abbiamo costruito un programma davvero per tutti, dai bambini ai giovani, dalle famiglie agli anziani, con oltre 300 appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, dalle mostre alle tradizioni, fino allo sport e all’enogastronomia.

Un Natale che non è soltanto intrattenimento, ma anche attenzione alle persone e servizi concreti: penso al baby care, alle attività nei musei durante le vacanze scolastiche e agli spettacoli che porteremo nelle residenze per anziani. Tra le novità ci saranno un Villaggio di Natale ancora più ampio e accogliente, la Fabbrica di Cioccolato in piazza della Motta e un cartellone musicale particolarmente ricco, con artisti noti al grande pubblico. Il momento simbolicamente più importante sarà il Capodanno con i Planet Funk e uno spettacolo multimediale che segnerà il passaggio del testimone da L’Aquila 2026 a Pordenone 2027.

Ma il Natale rappresenta anche un’importante opportunità per il turismo e il commercio: nel 2025 abbiamo registrato 228 mila presenze agli eventi natalizi, mentre tra il 2024 e il 2025 le presenze turistiche in città sono cresciute del 12,3% e gli arrivi del 13,7%. Numeri che confermano il valore di un investimento capace di generare partecipazione e attrattività.”

La Vicesindaco Mara Piccin: “Il Natale dei Quartieri si conferma anche quest’anno un appuntamento importante per la nostra città, un’occasione per portare la musica e l’atmosfera delle feste in tutti i quartieri di Pordenone. Abbiamo voluto arricchire ulteriormente la rassegna con due concerti in più, ampliando un programma che prenderà il via il 27 novembre all’Auditorium Concordia con il concerto inaugurale. Da lì la musica raggiungerà Vallenoncello, Borgo Cappuccini, Villanova, Rorai Grande, Borgo Meduna e anche il Sacro Cuore, con appuntamenti diversi tra loro per offrire al pubblico un percorso musicale ricco e variegato. Il nostro obiettivo è coinvolgere tutti i quartieri, valorizzandone la partecipazione alla vita della città e offrendo ai cittadini tante occasioni per ritrovarsi e condividere insieme la magia del Natale. Invitiamo tutti a seguire la rassegna e a vivere il Natale nei nostri quartieri”.

L’Assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto: “Il Natale a Pordenone 2026 è il risultato di un lungo lavoro portato avanti insieme agli uffici comunali. Fin dall’inizio ci siamo posti un doppio obiettivo: dare al villaggio di Natale una veste nuova e accogliente e garantire a tutti gli operatori del mercato che abitualmente lavorano in piazza XX Settembre di continuare a svolgere la loro attività nella stessa piazza. Abbiamo lavorato sulla disposizione degli spazi perché il villaggio e il mercato possano convivere, con spazio per tutti i banchi. Ringrazio Sviluppo e Territorio e Confcommercio per il prezioso aiuto e per le iniziative a sostegno del nostro tessuto commerciale.”

Il Presidente di Sviluppo & Territorio Federico Ingargiola: “Anche quest’anno tornano a Pordenone le casette di Natale. Abbiamo chiesto agli esercenti uno sforzo particolare per valorizzare il legame con il territorio, mettendo in campo creatività, fantasia e capacità di innovazione. La risposta è stata molto positiva, con tantissime adesioni, a conferma dell’interesse e della voglia di contribuire a rendere ancora più ricco il Natale in città. Invitiamo cittadini e visitatori a scoprire e assaggiare le specialità che gli operatori hanno preparato per questa speciale edizione”.

INAUGURAZIONE VENERDÌ 27 NOVEMBRE

La città darà ufficialmente il via alle festività venerdì 27 novembre con un momento di preghiera alle ore 17.00 alla Loggia del Municipio. A seguire, in piazza XX Settembre alle 18:00, la tradizionale accensione dell’albero di Natale, accompagnata dall’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio e delle casette enogastronomiche. A guidare il momento inaugurale sarà Fabrizio Nonis, conosciuto come “il Beker”, l’amatissimo giornalista, gastronomo e personaggio televisivo che da anni racconta le eccellenze della cucina italiana, dando voce ai prodotti, alle tradizioni e ai territori con il suo stile diretto e coinvolgente.

La serata proseguirà con lo show di Pierpaolo Foti, violinista e compositore triestino capace di portare il violino oltre i confini della musica classica, esplorando sonorità pop, rock e contemporanee. Ad accompagnarlo sarà la musica di Ale Zec DJ, professionista della consolle con una lunga esperienza tra radio e club, conoscitore della dance anni Novanta e una predilezione per le sonorità house e deep. Il suo percorso comprende anche l’esperienza a Italia Network, nello storico programma Los 40. Un incontro tra la raffinatezza del violino e il ritmo deciso del DJ set per inaugurare in modo originale il Natale a Pordenone, nel pieno spirito della “Città che sorprende”.