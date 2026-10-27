New Look Style, una storia di professionalità e gentilezza: il riconoscimento del Comune

In piazzetta Domenicani si celebrano gli anni di attività del negozio di parrucchieri New Look Style. L’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto: «Un valore aggiunto per il commercio e l’artigianato della città»

PORDENONE – Ci sono attività commerciali che, con il passare degli anni, diventano molto più di un semplice negozio: luoghi in cui la professionalità si intreccia con le relazioni umane, la cura del cliente diventa un segno distintivo e il lavoro quotidiano contribuisce a costruire un legame autentico con la città. È questa la storia di New Look Style, il negozio di parrucchieri di Marcello e Tamara Faggiani, in piazzetta Domenicani a Pordenone, che celebra un importante traguardo della propria attività.

Un anniversario che rappresenta l’occasione per rendere omaggio a un percorso professionale costruito nel tempo, fatto di esperienza, dedizione e attenzione alle persone. Per sottolineare il valore del lavoro svolto e il contributo dato al tessuto commerciale e artigianale cittadino, l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto ha consegnato una targa di riconoscimento a nome della città.

«Sono molto lieto di essere presente a questo evento, che celebra gli anni di attività di Marcello e Tamara Faggiani. Entrambi si sono fatti conoscere a Pordenone per la loro professionalità, ma soprattutto per la delicatezza e la sensibilità con cui si rapportano ai clienti. È una qualità riconosciuta e apprezzata in tutta la città», ha dichiarato l’assessore.

La professionalità, da sola, non basta: servono sensibilità e attenzione

Nel suo intervento, Badanai Scalzotto ha voluto mettere in evidenza soprattutto la componente umana che caratterizza il lavoro dei due parrucchieri. Un mestiere artigianale che richiede preparazione, competenze tecniche e aggiornamento costante, ma nel quale fanno la differenza anche qualità personali che non si apprendono soltanto attraverso corsi ed esperienza.

«Per svolgere bene un lavoro artigianale come quello del parrucchiere bisogna avere delle doti che vengono dal cuore, al di là della preparazione e della formazione. Servono gentilezza d’animo, sensibilità e la capacità di accogliere e prendersi cura del cliente. Marcello e Tamara sanno farlo molto bene, e questo è un aspetto che viene riconosciuto e apprezzato da tutta la città», ha sottolineato l’assessore.

Un apprezzamento che riguarda sia il percorso di Marcello, che aveva iniziato la propria attività professionale già cinque anni prima di arrivare nella sede di piazzetta Domenicani, sia quello di Tamara, che ha seguito le orme del padre, affiancandolo nel lavoro e contribuendo a portare avanti l’attività con competenza e sensibilità.

Una famiglia unita dietro il successo dell’attività

La ricorrenza è stata anche un momento di festa e condivisione familiare. Accanto a Marcello e alla figlia Tamara erano presenti i loro familiari: Rossella, moglie di Marcello, Davide, fratello di Tamara, e Thomas, figlio di Tamara. Una partecipazione che ha reso ancora più significativo l’anniversario, ricordando quanto il sostegno e l’armonia familiare possano essere importanti nella storia di un’impresa.

«Dietro un successo imprenditoriale c’è sempre anche una famiglia, con il suo equilibrio, la sua armonia e la capacità di sostenersi reciprocamente. Quella di Marcello e Tamara è una bella famiglia, molto unita, che oggi si è ritrovata per festeggiare questo importante traguardo», ha osservato Badanai Scalzotto.

La targa come ringraziamento della città

Il riconoscimento consegnato dall’assessore vuole essere un segno concreto di gratitudine nei confronti di chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno a mantenere vivo il commercio cittadino e a valorizzare l’artigianato locale.

«Abbiamo voluto consegnare questa targa come ringraziamento a nome della città, per l’alta professionalità dimostrata e per ciò che Marcello e Tamara hanno dato a Pordenone, al commercio e all’artigianato. Il loro lavoro rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità», ha concluso l’assessore.

La festa di New Look Style diventa così non soltanto la celebrazione di un anniversario professionale, ma anche un riconoscimento a un modo di fare impresa in cui competenza, passione e attenzione alle persone continuano a essere elementi fondamentali. Una storia che, attraverso il rapporto quotidiano con i clienti e il legame con la città, testimonia il valore delle attività artigianali nel tessuto economico e sociale di Pordenone.