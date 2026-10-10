Oltre mille persone per esordio Tinet al Palacrisafulli. Vince il Mladost

PORDENONE – Oltre mille persone al PalaCrisafulli per l’amichevole internazionale contro l’HAOK Mladost Zagabria, ultimo prestigioso test in vista dell’ormai imminente debutto in Superlega.

Finisce 1-3 (20-25, 25-21, 26-28, 19-25) per i croati, ma la serata è stata una vera festa gialloblù!

Tante le emozioni: dal debutto casalingo a roster completo di Nooa Marttila, fresco di bronzo europeo con la Finlandia e premiato come miglior schiacciatore della manifestazione, alla presentazione dei 150 atleti e atlete dell’Academy Volley Prata.

E poi loro: la Tinet Superlega, con staff tecnico e giocatori accolti dal calore del PalaCrisafulli. È stato anche il momento delle nuove maglie griffate Ninesquared: gialloblù quella casalinga, intrigante biancogialla quella da trasferta, entrambe con il marchio societario a ricordare i 60 anni di attività del club.

Sul campo, bella prova di Lukas Bergmann, top scorer Tinet con 17 punti, seguito da Larizza (12). Da sottolineare anche la prova di D’Heer, protagonista nel primo set con 7 punti e l’88% in attacco.

La Tinet ha lottato, ha rimontato, ha conquistato un set e sfiorato il colpaccio nel terzo, perso soltanto ai vantaggi. Il Mladost ha avuto però più continuità e ha chiuso la gara nel quarto parziale.

Una sconfitta che lascia comunque tante indicazioni positive e, soprattutto, la certezza di aver trovato un PalaCrisafulli già pronto a spingere i Passerotti.