PORDENONE – Oro agli World Skate Games Asu 2026 per Mattia Selan nella Roller Marathon. E’ la seconda medaglia Mondiale per il portacolori dello Skating Club Comina by Leanproduct.

Nel 2024 c’era stato il bronzo, ma a questo Campionato Mondiale 2026 che si è tenuto il 18 ottobre ad Asuncion in Paraguay, Mattia Selan è salito sul primo gradino del podio e ha potuto indossare la tanto inseguita maglia iridata nella categoria Master 35.

Il Mondiale dei Mondiali che ogni 2 anni racchiude tutte le specialità rotellistiche,

quest’anno ci ha portati in Sud America con tutte le difficoltà che una trasferta così

impegnativa comporta e con la consapevolezza che i 42 km da affrontare in gara, non avrebbero avuto un fondo così performante come siamo abituati in Europa.

Forte di un’accurata preparazione e di una condizione fisica al top, ma soprattutto reduce da due importanti vittorie alle recenti maratone internazionali di Lubiana e di Berlino (suo best time 1:09:09), Selan si è presentato alla partenza con tutte le carte in regola per ottenere il miglior risultato. Così è stato, nonostante il fondo per certi tratti “impattinabile”, il gioco di squadra dei sud americani che hanno rallentato il gruppo e cercato di bloccare la volata degli avversari.

Tempo all’arrivo 1:16:43, forse il più alto delle sue maratone, ma in questo caso viste le condizioni, il miglior tempo possibile che lo ha visto coronare un sogno inseguito da anni. Con lui sul podio, Argento per Santiago Perez – Uruguay, Bronzo per Fernando Santos

Toledo- Brasile.

Grande emozione per tutti noi del Comina che abbiamo creduto in lui fin dal 24 maggio al Campionato italiano Maratona da noi organizzato sul circuito di Pordenone, dove aveva confermato il titolo Italiano per il secondo anno e ci faceva già ben sperare.