Palazzo del Fumetto, al via l’asta benefica Faces

PORDENONE – FACES! il Festival Internazionale della Caricatura che si è tenuto al Palazzo del Fumetto di Pordenone lo scorso aprile continua ancora grazie all’asta benefica online sul sito specializzato Catawiki.

L’asta è già attiva: fino a sabato 10 ottobre sarà possibile partecipare all’asta dedicata a FACES! e fare un’offerta per aggiudicarsi una delle opere donate dagli artisti che hanno preso parte alla terza edizione del festival e da altri che hanno voluto partecipare appositamente all’iniziativa benefica.

È questa un’occasione per portare a casa un’opera originale di alcuni tra i più importanti caricaturisti arrivati a Pordenone da tutto il mondo e, allo stesso tempo, sostenere un importante progetto di solidarietà.

Gli artisti partecipanti a FACES! hanno infatti messo a disposizione complessivamente 27 opere il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Aiuto Bambini Betlemme, realtà che sostiene e promuove l’opera del Caritas Baby Hospital di Betlemme, l’unico ospedale pediatrico della Palestina. In particolare, i fondi raccolti saranno destinati alle cure dei bambini affetti da fibrosi cistica ricoverati nella struttura.

Gli artisti partecipanti all’asta benefica sono: Federico Cecchin, Antonio Colafemmina, Sebastian Kruger, Marco Martellini, Mecho, Stefano Plati, Robin Schwartzman, Theodossis Teneketzidis “Theo”, Daniele Valentini, Viola Vittorini.

Partecipando all’asta si potrà scegliere la propria caricatura preferita, conoscere gli artisti che l’hanno realizzata e partecipare con una propria offerta: un modo diverso per vivere ancora l’esperienza di FACES! e, contemporaneamente, contribuire a una causa benefica.

Per accedere all’asta, digitare https://www.catawiki.com/a/1273239

Nel frattempo, il Palazzo del Fumetto è già al lavoro per la quarta edizione del Festival: la macchina organizzativa guarda infatti al 2027, con l’obiettivo di costruire una nuova edizione ancora più ricca di contenuti, ospiti e sorprese. Un lavoro che si inserisce in un anno particolarmente significativo per Pordenone Capitale italiana della Cultura, che rappresenterà un’importante occasione per valorizzare ulteriormente il fumetto, l’illustrazione, la caricatura e tutte le forme della creatività contemporanea.