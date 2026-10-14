“Passi d’Inchiostro”: poesie e racconti di 65 giovani autori under 25 alla Biblioteca Civica

PORDENONE – Giovedì 15 ottobre, alle ore 18.00, la Sala Degan della Biblioteca Civica di Pordenone ospiterà la presentazione di “Passi d’Inchiostro. Poesie e prosa under 25”, il volume che raccoglie i testi di sessantacinque giovani autori under 25 provenienti da tutta Italia.

Il libro nasce con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni uno spazio concreto in cui esprimere la propria sensibilità attraverso la scrittura, condividere esperienze e dare visibilità a voci letterarie emergenti.

Un progetto che mette al centro la creatività giovanile e il valore della parola scritta come occasione di confronto, incontro e crescita culturale.

Curato da Elia Trentin, Alice Bozzetti e Marco Tortul, il volume si propone come un’iniziativa unica a livello nazionale, riunendo in un’unica pubblicazione poesie e testi in prosa di giovani autrici e autori con percorsi e sensibilità differenti. “Passi d’Inchiostro” diventa così uno spazio di condivisione in cui la scrittura si fa strumento per raccontare il presente, esplorare emozioni e prospettive e costruire nuove occasioni di dialogo tra giovani e comunità.

L’incontro di Pordenone sarà un’opportunità per conoscere da vicino il progetto e approfondire il ruolo della scrittura come forma di espressione e partecipazione culturale delle nuove generazioni.

L’evento è organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti APS, in collaborazione con Associazione Scrittori FVG Under 25 e UnderGround – giovani e storie in festival, con il patrocinio del Comune di Pordenone e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Pietro Pittini. Ingresso: libero. Si consiglia la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni

Telefono e WhatsApp: 351 8302661

E-mail: [email protected]

Sito web: www.circoloculturapn.org