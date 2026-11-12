Pordenone Capitale della Cultura, 10 milioni per le imprese: banche e Confcommercio fanno squadra

Un accordo tra Comune, BCC Pordenonese e Monsile, Banca 360 FVG, Fidimpresa Friulveneto e Confcommercio per sostenere gli investimenti delle attività economiche. L’obiettivo è trasformare il 2027 in un’occasione di sviluppo duraturo per tutto il territorio.

PORDENONE – Un plafond da 10 milioni di euro per accompagnare le imprese verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. L’obiettivo è fare in modo che il grande appuntamento del prossimo anno non si traduca soltanto in un calendario di eventi e iniziative culturali, ma diventi anche un volano per l’economia locale, capace di produrre ricadute concrete e durature sul territorio.

È questo il senso dell’accordo di collaborazione presentato ieri all’Ex convento di San Francesco, che mette attorno allo stesso tavolo il Comune di Pordenone, BCC Pordenonese e Monsile, Banca 360 FVG, Fidimpresa Friulveneto e Confcommercio Pordenone. Un’alleanza tra istituzioni, sistema bancario e rappresentanza delle imprese, nata per sostenere le attività economiche negli investimenti necessari a cogliere le opportunità legate all’anno da Capitale della Cultura.

L’intesa prevede finanziamenti agevolati, garanzie a sostegno del credito e soluzioni dedicate per un plafond complessivo fino a 10 milioni di euro, rivolto alle attività economiche coinvolte nelle iniziative legate a Pordenone 2027, anche al di fuori dei confini cittadini. Le risorse potranno essere utilizzate per interventi di qualificazione, innovazione e ammodernamento, dalla riqualificazione degli spazi commerciali al miglioramento delle attrezzature, fino al potenziamento della qualità dell’accoglienza e dei servizi.

Il presupposto è che una Capitale della Cultura non si costruisca soltanto nei teatri, nei musei e negli spazi espositivi, ma anche attraverso la capacità di una città di accogliere i visitatori, offrire servizi e valorizzare le proprie attività. Commercio, pubblici esercizi, strutture ricettive e imprese diventano così parte integrante dell’esperienza culturale e dell’immagine del territorio.

A sottolineare il valore dell’operazione è stato il sindaco Alessandro Basso, che ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti per aver creduto nell’iniziativa, definendola probabilmente inedita per una pubblica amministrazione. «A questo tavolo siede il sistema economico e finanziario della nostra terra, che non è estraneo alla vita e al percorso di Capitale italiana della Cultura, ma ne è parte integrante», ha osservato. Per il primo cittadino, il 2027 deve rappresentare «un grande volano non solo culturale, ma anche economico», con effetti che vadano ben oltre l’anno della manifestazione.

Per Massimo Zanon, presidente di Fidimpresa Friulveneto, il valore dell’intesa sta soprattutto nella possibilità di facilitare l’accesso al credito attraverso gli strumenti di garanzia, consentendo alle aziende di programmare investimenti e prepararsi a una stagione di nuove opportunità. La sfida, ha spiegato, è fare sistema tra istituzioni, banche e associazioni di categoria affinché i benefici dell’appuntamento culturale si traducano in prospettive di crescita per l’economia locale.

Sulla stessa linea Fabio Pillon, presidente di Confcommercio Pordenone, che ha definito l’accordo una «bella sinergia tra istituzioni, sistema finanziario e associazioni di categoria». Attraverso il sistema dei Confidi, ha aggiunto, viene messo a disposizione delle aziende un tassello importante per prepararsi al grande appuntamento del 2027. «Le imprese hanno bisogno di un sostegno sano e attento. Questa operazione va in quella direzione e sarà un biglietto da visita non solo per il 2027, ma un volano per gli anni a venire».

Sulla necessità di accompagnare concretamente le imprese si è soffermato anche Loris Paolo Rambaldini, presidente della BCC Pordenonese e Monsile. L’anno da Capitale, ha evidenziato, rappresenta un’occasione per consolidare il posizionamento del territorio e compiere un salto di qualità. Le imprese devono essere protagoniste di questo percorso e il sistema bancario è chiamato a sostenerle nei processi di crescita e trasformazione. Gli investimenti, ha ricordato, non riguardano soltanto le attrezzature e gli spazi commerciali, ma anche la qualità dell’offerta e dell’accoglienza. «L’opportunità generata dalla Capitale della Cultura non deve esaurirsi nell’arco di un anno, ma tradursi in un investimento duraturo sul futuro economico e sociale della comunità».

Anche Luca Occhialini, presidente di Banca 360 FVG, ha richiamato il ruolo del credito cooperativo nel sostenere le comunità. «L’articolo 2 dello statuto delle nostre Bcc ci affida una missione: far crescere le comunità sul piano morale, economico e culturale», ha ricordato, sottolineando come l’accordo metta insieme proprio queste tre dimensioni. Una scelta che conferma la volontà delle banche cooperative di continuare a sostenere il territorio anche in una fase economica non semplice.

L’ambizione condivisa è dunque quella di allargare il raggio d’azione della Capitale della Cultura all’intera provincia, coinvolgendo le realtà economiche, le produzioni, i servizi e le eccellenze locali in un’offerta turistica integrata. Perché il vero risultato non sarà soltanto il successo del calendario culturale del 2027, ma la capacità di lasciare in eredità imprese più competitive, una maggiore attrattività e nuove opportunità di sviluppo per tutto il Friuli occidentale.