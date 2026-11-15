Pordenone Civica all’attacco: «Le due consigliere si dimettano». Tropeano: «Cambio di casacca irrispettoso verso gli elettori»

PORDENONE – Non si placa la polemica politica dopo il passaggio di Silvia Pizziol e Alessandra Marchi da Pordenone Civica Basso Sindaco a Forza Italia. La decisione delle due consigliere continua a far discutere all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Alessandro Basso, con la lista civica che ora alza decisamente i toni e chiede alle ex esponenti di lasciare il Consiglio comunale.

A intervenire è Pietro Tropeano, coordinatore di Pordenone Civica Basso Sindaco, che definisce l’operazione «irrispettosa verso gli elettori» e potenzialmente dannosa per gli equilibri della maggioranza. Una presa di posizione che arriva in un momento particolarmente delicato per la città, alla vigilia del 2027, anno in cui Pordenone sarà Capitale italiana della Cultura, e mentre amministratori e assessorati sono impegnati nella preparazione di un appuntamento di grande rilevanza per il territorio.

Secondo Tropeano, il passaggio delle due consigliere a un altro gruppo politico, peraltro all’interno della stessa maggioranza, rischia di compromettere il progetto civico premiato dagli elettori alle ultime amministrative. «Ritenevamo che i cambi di casacca per scopi personali fossero un retaggio di una politica passata, ma ci dobbiamo ricredere», attacca il coordinatore.

Il nodo, secondo la lista civica, non riguarda soltanto le preferenze personali ottenute dalle due consigliere, ma soprattutto il consenso raccolto da un progetto politico costruito attorno alla candidatura e al programma del sindaco Basso. Da qui l’invito, senza troppi giri di parole, a rassegnare le dimissioni: «Nel rispetto della volontà degli elettori – sostiene Tropeano – abbiano il buon gusto di dimettersi e continuare la loro nuova azione politica nel partito che hanno scelto».

Nel mirino finisce anche Forza Italia, che ha accolto le due esponenti provenienti dalla lista civica. Tropeano ridimensiona il significato politico dell’operazione, ricordando che il partito alle ultime elezioni comunali aveva raccolto poco più del 5% dei consensi. «L’aver acquisito due consigliere della lista civica all’interno della stessa maggioranza non cambia certamente il consenso che gli elettori hanno dato a Forza Italia», osserva.

Infine, il messaggio rivolto ai dirigenti regionali e locali del partito azzurro è altrettanto diretto: «Il peso politico e il prestigio si ottengono con il voto dei cittadini durante le elezioni e non certo con operazioni di vertice».

Una presa di posizione che rende ancora più evidente la frattura politica aperta dal passaggio di Pizziol e Marchi e che rischia di lasciare strascichi nei rapporti interni alla maggioranza proprio mentre Pordenone si prepara alla sfida del 2027.