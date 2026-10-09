Pordenone, più controlli in centro: dal 15 ottobre steward urbani in servizio ogni sera

PORDENONE – Presidio rafforzato dalle 18 alle 24 in sei aree della città. Il servizio affiancherà la Polizia locale, mentre il Comune lavora all’attivazione di ulteriori turni diurni.

Più presenza sul territorio, maggiore attenzione alle aree considerate più critiche e un presidio costante per rispondere alle preoccupazioni dei residenti. È questo l’obiettivo del potenziamento del servizio degli steward urbani annunciato dall’amministrazione comunale di Pordenone. Dal 15 ottobre, le sentinelle della sicurezza saranno operative ogni sera, dalle 18 alle 24, nell’area compresa tra via Cavallotti, viale Trento, via Rovereto, piazzetta A. Freschi, piazzetta Costantini e piazza Risorgimento.

Il rafforzamento del servizio sarà sostenuto da risorse economiche dedicate e punta ad affiancare il lavoro della Polizia locale, aumentando la capacità di monitoraggio del centro cittadino e offrendo risposte concrete alle segnalazioni e alle preoccupazioni dei cittadini.

«Siamo stanchi che un manipolo di persone si senta in diritto di regolare i propri conti in pieno centro, riempiendo di violenza e insicurezza le cronache dei giornali e, soprattutto, le giornate dei cittadini», dichiara l’assessore alla Sicurezza Elena Ceolin. «Siamo stanchi anche di vedere l’immagine di Pordenone infangata. La nostra è una città sana e laboriosa e chi la vive ogni giorno merita di vederla raccontata per quello che è realmente».

L’assessore sottolinea inoltre l’importanza della percezione di sicurezza, accanto ai dati e alle statistiche. «Per questo abbiamo messo sul tavolo risorse vere e rafforzato gli steward urbani. Sono sentinelle preziose, occhi che sorvegliano il territorio in modo costante, collegati in tempo reale con la Polizia locale e pronti a chiamare le altre forze dell’ordine. La città appartiene ai pordenonesi e a chi la rispetta».

Un modello già sperimentato in via Mazzini

Il servizio seguirà un modello già collaudato in via Mazzini. Gli steward saranno organizzati in postazioni fisse, concentrate nei punti di aggregazione ritenuti più delicati, e in unità mobili, incaricate di spostarsi lungo l’intera area per garantire una copertura più ampia e intervenire in supporto. La distribuzione delle postazioni sarà definita sulla base delle indicazioni della Polizia locale, così da assicurare un monitoraggio capillare del quartiere.

La scelta di affidare agli steward il presidio continuativo di alcune zone risponde anche all’esigenza di mantenere pienamente operativa la Polizia locale. Destinare gli agenti a postazioni fisse, infatti, rischierebbe di sottrarre risorse ad altri servizi e settori della città che richiedono altrettanta attenzione.

Con il supporto delle sentinelle urbane, gli agenti potranno continuare a svolgere le proprie attività e intervenire dove necessario, mentre gli steward contribuiranno a individuare situazioni critiche e a segnalare tempestivamente eventuali problemi. La rotazione delle unità mobili, insieme alle soste frequenti e prolungate delle pattuglie della Polizia locale, consentirà di presidiare l’intero quartiere e di concentrare gli interventi nei punti che ne avranno maggiore necessità.

Allo studio anche nuovi turni diurni

Il rafforzamento della vigilanza serale rappresenta un primo passo. Il Comune sta infatti definendo ulteriori turni diurni, con l’obiettivo di estendere la presenza degli steward nell’arco dell’intera giornata e rendere più continuativo il monitoraggio del territorio.

«La sicurezza di una città si costruisce ogni giorno, con presenza e continuità, e senza slogan», afferma il sindaco Alessandro Basso. «Il potenziamento del servizio degli steward urbani aggiunge un tassello prezioso a un sistema che a Pordenone funziona grazie alla collaborazione tra Comune, Prefettura, Questura e forze dell’ordine, ciascuno nel proprio ruolo».

Il sindaco richiama quindi il lavoro svolto dall’assessore Ceolin e dalla Polizia locale, indicando nella concretezza degli interventi, nell’impiego delle risorse dove servono e nella rapidità delle risposte alle segnalazioni dei residenti i punti centrali dell’azione amministrativa.

«Pordenone è una città accogliente e vitale, la sua serenità è un patrimonio che difendiamo insieme ai cittadini», conclude Basso.

A chiudere è ancora l’assessore Ceolin, che ringrazia gli steward e gli agenti della Polizia locale per il lavoro quotidiano, ricordando anche l’attività dell’unità cinofila e i numerosi servizi che contribuiscono alla sicurezza cittadina, spesso lontano dai riflettori.