Pordenone, sguardo filosofico per finissage mostra De Spirt: dialogo intorno al pensiero di Emanuele Severino

PORDENONE – Sabato 31 ottobre alle 17.30 alla Galleria De Spirt Studio un appuntamento dedicato alla filosofia, tra riflessione e letture. Protagonisti Riccardo Guido Peruzzo e Viviana Piccolo.

Un’occasione per andare oltre lo sguardo, per soffermarsi sul significato delle opere e aprire un dialogo con il pensiero filosofico. È questo lo spirito dell’incontro “Uno sguardo filosofico. Conversazione intorno alla filosofia di Emanuele Severino”, in programma sabato 31 ottobre 2026, alle ore 17.30, negli spazi della Galleria De Spirt Studio, in viale M. Grigoletti 34 a Pordenone, in occasione del finissage della mostra.

L’appuntamento propone un momento di approfondimento dedicato alla riflessione di Emanuele Severino, uno dei più importanti e originali filosofi italiani del Novecento e del nuovo millennio. Il suo pensiero, incentrato sulle grandi questioni dell’essere, del divenire e del rapporto tra verità e apparenza, offre una prospettiva capace di interrogare anche il nostro modo di osservare e interpretare la realtà.

A guidare la conversazione sarà Riccardo Guido Peruzzo, relatore dell’incontro, mentre le letture saranno affidate a Viviana Piccolo, che accompagnerà il pubblico attraverso parole e suggestioni, intrecciando la dimensione filosofica con quella della narrazione e dell’ascolto.

Il finissage diventa così non soltanto il momento conclusivo del percorso espositivo, ma anche un’opportunità per prolungarne l’esperienza attraverso il confronto delle idee. Un invito a guardare con occhi diversi, lasciando che l’arte diventi occasione di interrogazione e la filosofia uno strumento per approfondire ciò che vediamo, pensiamo e viviamo.

La Galleria De Spirt Studio si conferma così luogo di incontro tra linguaggi e sensibilità differenti, proponendo al pubblico un appuntamento in cui arte e pensiero si incontrano, dando vita a una riflessione condivisa.