Pordenone si prepara alla festa: torna “Incontriamoci”, 40ª edizione tra commercio, gusto e tradizioni

PORDENONE – Domenica 18 ottobre il centro storico di Pordenone si anima con la 40ª edizione di “Incontriamoci a Pordenone”, la manifestazione organizzata da Confcommercio Pordenone che unisce commercio, intrattenimento, sport, gastronomia e iniziative per tutte le età.

La città si trasformerà in un grande spazio di festa, con eventi distribuiti tra piazza della Motta, piazza XX Settembre e le vie del centro. Tra gli appuntamenti più attesi, il Bazar dei Bambini, organizzato in collaborazione con Pro Pordenone, offrirà a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni l’opportunità di scambiare e vendere giocattoli, libri, fumetti e altri oggetti, promuovendo creatività, autonomia e cultura del riuso.

In piazza XX Settembre e nelle strade vicine spazio invece ad animazione, proposte enogastronomiche, attività per famiglie, sport, un campetto da calcio, una pista da sci sintetica e un’esposizione di auto e moto.

A completare il programma sarà “Ruote Bollenti – Folclore Friulano”, in piazza Risorgimento dal 16 al 18 ottobre, con musica popolare, esibizioni folcloristiche, fisarmoniche, chitarre, prodotti artigianali e specialità gastronomiche, per valorizzare le tradizioni e le radici culturali del territorio.

Non mancheranno le iniziative di Enjoy SICAM, che coinvolgeranno diversi locali cittadini con degustazioni e momenti conviviali dedicati ai sapori locali. Tra le attività aderenti figurano Caffè 0434, Borgo 13, Doina Tea Room, Degusteria Feronato, Vecia Osteria del Moro, Merci L’Entrecôte, Osteria al Cavaliere Perso, Paolo’s Bar, Ristorante Molinari 26 e Vert Pordenone.

La manifestazione conferma così il valore del centro storico come luogo di incontro, socialità e promozione delle attività economiche. Un’occasione per riscoprire la città e le sue eccellenze, grazie alla collaborazione tra associazioni, operatori e realtà del territorio.

«Il commercio non è soltanto attività economica: è relazione, socialità, presidio del territorio e qualità della vita», sottolinea l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scslzotto, auspicando una partecipazione numerosa. L’obiettivo è rendere le piazze e le vie cittadine sempre più vive e attrattive, coinvolgendo famiglie, visitatori e cittadini in una giornata all’insegna della condivisione.