PORDENONE – Appuntamento giovedì 19 novembre alle 17.30 presso la sede della Storica Società Operaia di Pordenone in Palazzo Gregoris per la presentazione del volume “Pordenone. Una città, una ex Provincia, una storia 2001-2021”, aggiornamento di una storica pubblicazione della SOMSI nella quale Paolo Musolla, dottore commercialista e figura impegnata per molti anni nell’amministrazione locale presso enti pubblici (Comune di Pordenone) e privati (Fondazione Friuli, Fiera di Pordenone), aveva percorso l’evoluzione economica di questo territorio attraverso i censimenti demografici, fermandosi all’inizio del XXI secolo. La compianta presidente dell’Operaia, Rosa Saccotelli Pavan, aveva a suo tempo sollecitato l’autore ad aggiornare lo studio agli ultimi dati censuari, quelli del 2021, ma purtroppo la sua scomparsa non le ha permesso di vedere il risultato di questo lavoro, nel quale Musolla si è fatto affiancare da Alessandro Riva, studioso e direttore finanziario in primarie aziende del Nordest, per riprendere il filo di una ricerca che copre altri vent’anni di storia locale. Il volume, che proprio a Rosa Saccotelli è dedicato, aggiunge al vecchio titolo la parola “ex” prima di “Provincia”, essendo nel frattempo intercorsa anche l’abolizione di questo ente (dal 2016), almeno finché l’iter costituzionale per il ripristino delle Province in Friuli Venezia Giulia non vedrà concreta attuazione.

La presentazione del volume, progetto realizzato dalla SOMSI con il sostegno del Comune di Pordenone – Verso Capitale Italiana della Cultura, di Banca360fvg e di IZC Costruzioni Generali, sarà curata da Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e vicepresidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

La ricerca e la raccolta di dati è un lavoro umile ma prezioso, perché sui dati trovano fondamento gli studi, le decisioni economiche, le ricerche economiche e sociali.

I risultati riportati nel volume, accuratamente armonizzati con quanto già precedentemente pubblicato, misurano i cambiamenti avvenuti negli ultimi vent’anni nella (ex) Provincia di Pordenone. I dati che sono stati raccolti e confrontati sono, per la gran parte, quelli ISTAT dei censimenti della popolazione, che misurano la realtà della situazione con accurata precisione.

Ora quindi la ricerca permette di ripercorrere la storia demografica, sociale ed economica di questo territorio dalla fine dell’Ottocento al primo ventennio del XXI secolo, passando dai primi opifici alle due guerre mondiali, dai fenomeni migratori, soprattutto dalla montagna pordenonese, al boom economico, dalle grandi industrie del Dopoguerra agli anni della pandemia.

Info sul web: www.somsipn.it e sui canali social della SOMSI Pordenone.