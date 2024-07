pordenonelegge in Cantina, il 19 Alessia Gazzola alla Sartoria Vini-Piera 1899

PORDENONE – Una nuova e promettente protagonista si affaccia nella vivacissima galleria di personaggi usciti dalla penna di Alessia Gazzola, l’autrice siciliana nota al grande pubblico per le indagini di Costanza Macallè e di Alice Allevi, l’amata studentessa di medicina al centro della saga narrativa che ha ispirato la fiction Rai1 “L’allieva”, con Alessandra Mastronardi.

Questa volta, al centro delle trame emozionanti di Alessia Gazzola si trova la giornalista di lifestyle Rachele Braganza, proiettata in un intrico misterioso di segreti di famiglia, eredità, testamenti e atti notarili. È lei la protagonista dell’ultimo giallo della scrittrice, “Una piccola formalità” (Longanesi), e venerdì 19 luglio una spumeggiante serata ci offrirà l’occasione per entrare nelle pagine del libro, grazie all’incontro inaugurale del ciclo estivo pordenonelegge in Cantina, tre serate fra brividi e bollicine che nascono dalla collaborazione fra Fondazione Pordenonelegge.it e il Consorzio Prosecco Doc. Tre dialoghi frizzanti, a cura dello scrittore Alberto Garlini, che li condurrà conversando con i protagonisti: ad Alessia Gazzola si avvicenderanno Ilaria Tuti a San Simone (26 luglio) e Maurizio de Giovanni a I Magredi (2 agosto).

Appuntamento per la prima tappa di pordenonelegge in Cantina 2024 a San Quirino, venerdì sera alle 20.30, negli spazi dell’azienda La Sartoria Vini – Piera 1899, che ha oltre un secolo di storia alle spalle, e ha scelto di raccogliere il sapere di tre generazioni per trasformarlo in una nuova avventura, puntando sulla selezione dei vigneti più vocati e sulla produzione di vini eleganti, moderni, piacevoli da gustare e da condividere. Forte dell’approfondita conoscenza del terroir nel quale è radicata, La Sartoria Vini – Piera 1899 dalla sua nascita punta a massimizzare l’espressione del vino rispetto al territorio.

Venerdì sera, al pubblico che interverrà per seguire il dialogo con Alessia Gazzola, in un’atmosfera di convivialità e bollicine, sarà proposto un brindisi a base di 075 Carati Prosecco DOC, Pura Terra Prosecco DOC Biologico e Clar de Lune Prosecco Rosé DOC. Gli incontri sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti. È suggerita la prenotazione iscrivendosi attraverso il proprio account mypnlegge sul sito www.pordenonelegge.it. Info: Tel. 0434.1573100 mail [email protected]

La protagonista di “Una piccola formalità”, Rachele Braganza, deve fare i conti con segreti di famiglia, verità celate e un’inaspettata infatuazione per il suo notaio ed ex compagno di classe, Manfredi Malacarne. La morte di uno zio pressoché sconosciuto apre le porte a un cambiamento radicale nella sua vita: davanti al fascino e all’eccitazione di una passione travolgente, riemergono gli spettri di memorie ancora fresche, e la necessità di superare il passato per poter riottenere il controllo del proprio presente … Un nuovo, emozionante romanzo che tingerà di giallo la serata, esaltando l’istinto investigativo del nuovo personaggio di Alessia Gazzola, in un’avvincente storia che intreccia l’adolescenza dei suoi genitori e di suo zio, con il presente di Rachele, il suo lavoro e la sua vita amorosa.

Info e dettagli pordenonelegge.it