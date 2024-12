Prima donazione collettiva di sangue in autoemoteca ai Vigili del Fuoco

PORDENONE – Su iniziativa del comitato di Pordenone dell’Ipa, l’Associazione Internazionale di Polizia che riunisce il personale delle forze di polizia in quiescenza e in servizio, lunedì nella sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pordenone è entrata per la prima volta l’autoemoteca regionale. A portala è stata l’Associazione Friulana Donatori di Sangue (Afds) provinciale di Pordenone, rafforzando in questo modo una collaborazione con Ipa avviata nel 2022.

Dopo le donazioni collettive organizzate insieme in Questura, di cui la prima nel 2022, e nella sede della Guardia di Finanza lo scorso anno, è stata la volta dei vigili del fuoco. Le donazioni di sangue e plasma raccolte sono stare 28: hanno donato agenti della polizia di Stato, vigili dei fuoco, agenti della polizia locale del comando intercomunale di Pordenone e Cordenons, carabinieri e loro famigliari.

Importante è stato il carattere di collaborazione tra forze dell’ordine anche sul campo della solidarietà. Lo ha rimarcato il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giorgio Basile: «Come negli interventi di soccorso ed emergenza vi è una stretta collaborazione tra le varie forze presenti sul territorio, allo stesso modo tale supporto si estende anche in iniziative di solidarietà. In entrambi i casi vi è uno sforzo comune e congiunto per assicurare il bene della comunità per la quale operiamo». Il 17 e il 20 dicembre, inoltre, è in programma una donazione collettiva al Centro di Medicina Trasfusionale di Pordenone esclusiva per i vigili del fuoco.

L’Ipa riunisce insieme l’Associazione nazionale Polizia di Stato (Anps), l’Associazione nazionale Carabinieri (Anc), l’Associazione nazionale Polizia Penitenziaria (Anppe) di cui oggi era presente il presidente Lorenzo Bisceglie, l’Associazione nazionale Vigili del Fuoco (Anvvf) e l’Associazione nazionale Finanzieri (Anfi). Era presente anche il presidente della delegazione regionale dell’Ipa, Elvio Polini.

«Dal 2022 – ha spiegato il presidente del comitato di Pordenone dell’Ipa, Ezio Ros – come queste iniziative diamo concretezza al nostro desiderio di renderci utili, non solamente in strada e nel nostro servizio al cittadino, ma anche con un gesto gratuito com’è il dono del sangue».

Mauro Verardo, presidente provinciale Afds, ha parlato di un «contributo entusiasta arrivato da parte di persone che tutti i giorni sono già a servizio della popolazione e che hanno così dimostrato ulteriormente la loro sensibilità. Sono per noi dei preziosi testimonial del dono e della sua importanza».

Per l’Afds Pordenone quella di lunedì è stata la penultima donazione collettiva con autoemoteca organizzata quest’anno, l’ultima è in programma sabato 14 dicembre a Spilimbergo.

Nel 2024 sono state una novantina le autoemoteche portate sul territorio del Friuli occidentale dall’associazione, di cui 28 in collaborazione con Avis nell’ambito del gruppo scuola che opera nelle scuole di secondo grado.