Progetto Curie, torna la rassegna che dà voce alle donne della scienza: teatro, cinema e incontri fino a marzo

Quarta edizione per il progetto curato da Federica Guerra: un programma rivolto soprattutto alle scuole e ai giovani, tra parità di genere, cultura scientifica e valorizzazione delle figure femminili. Omaggio alla geologa e botanica Silvia Zenari.

PORDENONE – Raccontare la scienza attraverso le storie, le scoperte e le esperienze delle donne che hanno contribuito a cambiarne il corso. È questa la missione di Progetto Curie, che torna con la sua quarta edizione e un calendario di appuntamenti in programma da ottobre 2026 a marzo 2027. Una rassegna che, attraverso teatro, cinema e momenti di confronto, vuole dare visibilità alle biografie delle scienziate e contribuire a superare stereotipi e disuguaglianze ancora presenti nel mondo scientifico.

L’obiettivo è ambizioso: fare della parità di genere una condizione fondamentale per una scienza davvero aperta a tutte e a tutti, soprattutto in un’epoca in cui il progresso tecnologico procede a ritmi sempre più veloci. Progetto Curie si propone così non soltanto come un percorso di divulgazione, ma come una vera e propria rivoluzione culturale, capace di attraversare linguaggi artistici e discipline diverse per abbattere quello che resta dell’ultimo soffitto di cristallo.

Il programma intreccia spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e il Salotto Curie, un format informale di conversazioni con esperte e docenti, pensato per stimolare curiosità e riflessioni. Particolare attenzione è riservata alle scuole e alle nuove generazioni, destinatarie di diversi appuntamenti costruiti per avvicinare ragazze e ragazzi alle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e alle opportunità professionali che queste offrono.

Tra gli elementi caratterizzanti di questa edizione c’è anche la valorizzazione dei luoghi e delle personalità che appartengono alla storia scientifica del territorio. Un ruolo centrale sarà affidato alla Centrale idroelettrica A. Pitter di Malnisio, a Montereale Valcellina, con un appuntamento realizzato in collaborazione con il Malnisio Science Festival.

Proprio a Malnisio, il 20 marzo 2027, andrà in scena lo spettacolo originale «Silvia Zenari. Le voci dell’erbario», dedicato alla straordinaria geologa e botanica pordenonese, nel settantesimo anniversario della sua scomparsa. A lei è intitolato il Museo civico di Storia naturale di Pordenone. Un omaggio che intende riportare al centro una figura importante del patrimonio scientifico locale, attraverso il linguaggio del teatro, le immagini e la musica.

Non mancheranno i collegamenti tra ricerca scientifica, medicina e realtà d’eccellenza del territorio, come il Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano. Confermate inoltre le collaborazioni con Cinemazero e Generazione Stem, già protagoniste delle precedenti edizioni.

Tra i prossimi appuntamenti, lunedì 23 novembre alle 10.30, a Cinemazero, è prevista la proiezione del documentario «Women on Mars» di Ana Montserrat Rosell (2024, 65 minuti), introdotta da Silva Fedrigo. Mercoledì 25 novembre, all’Auditorium Concordia, spazio invece alle scuole con lo spettacolo «La scienza che non ci hanno raccontato a scuola. Rosalind Franklin, Grace Hopper, Marie Tharp», proposto da Generazione Stem, con Viviana Di Cugno, Serena Aprano e Sara Biancardi e il coordinamento di Matilde Montresor.

Il percorso proseguirà l’11 febbraio 2027, alle 10.30, sempre all’Auditorium Concordia, con un nuovo Salotto Curie dedicato al tema «Abbiamo tutti i numeri – Stem e gender gap. Racconti, traguardi, opportunità». All’incontro interverranno Elena Brusoni, Sara Della Bruna e Cristiana Rossi, con il coordinamento di Federica Guerra.

La chiusura è affidata, come detto, all’appuntamento del 20 marzo, alle 21, all’Auditorium Zenari, nell’ex Centrale idroelettrica Pitter di Malnisio, con «Silvia Zenari. Le voci dell’erbario», produzione di Tandem Arti in movimento. Sul palco Federica Guerra, accompagnata dalle immagini dal vivo di Anna Givani – The Bloom Machine e dalle musiche originali di Giovanni Buoro.

La quarta edizione di Progetto Curie, curata da Federica Guerra, rinnova dunque una proposta culturale che mette in dialogo scienza e arti, memoria e futuro. Con un’attenzione particolare ai giovani, affinché le scienziate di ieri e di oggi possano diventare modelli e punti di riferimento per le ricercatrici di domani.