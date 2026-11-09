Punto di Incontro 2026: più di 8.000 le richieste per visitare la 18^ edizione

PORDENONE – La Fiera di Pordenone si prepara alla 18ª edizione di “Punto di Incontro”, il Salone dell’orientamento, della formazione e del lavoro, in programma mercoledì 11 e giovedì 12 novembre 2026 nei padiglioni 7, 8 e 9 del quartiere fieristico.

Due giornate interamente dedicate ai giovani, a chi è in cerca di nuove opportunità professionali e a chi desidera costruire consapevolmente il proprio futuro, attraverso un percorso di scoperta, confronto e dialogo tra scuole, università, aziende e istituzioni.

Un punto di riferimento per studenti e famiglie

Con oltre 8.300 le richieste di visitare Punto di Incontro 2026. Si tratta di studenti provenienti da circa 80 istituti superiori di tutto il Friuli Venezia Giulia e delle province di Venezia, Treviso, Padova e Belluno che raggiungeranno la Fiera di Pordenone. Un dato che conferma la manifestazione come una delle principali del Nordest. Pordenone Fiere offre alle scuole organizzate trasporto gratuito con 85 autobus diretti al polo fieristico. Sono sempre più numerosi però le visite in autonomia, soprattutto nel pomeriggio quando la fiera è meno affollata, di studenti accompagnati dai genitori o adulti alla ricerca di nuovi sbocchi professionali. La fiera è aperta anche agli studenti di terza media accompagnati dai genitori, che potranno visitare l’area “Scuole aperte in fiera” dedicata agli istituti superiori con la presenza di 10 scuole tra istituti tecnici, professionali e licei.

Un’offerta espositiva qualificata e sempre più diversificata

L’edizione 2026 riunisce oltre 114 espositori tra università, ITS, accademie, imprese, forze dell’ordine, ordini professionali, agenzie del lavoro e 20 aziende.

Tra gli atenei presenti: Università Bocconi di Milano, IUAV di Venezia, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano, Consorzio Universitario di Pordenone, Università di Udine, Trieste, Bolzano, Trento e Genova, Scuola Comics di Padova e un grande spazio collettivo per gli ITS di Friuli venezia Giulia e Veneto tra cui ITS Alto Adriatico, ITS Academy Udine, ITS Academy Agroalimentare Veneto, ITS Nautico dell’Adriatico e ITS Machina Lonati. Riconfermata la presenza dell’istituto internazionale Università di Klagenfurt (Austria).

Non solo esposizione: incontri, eventi, workshop e attività per conoscere, scoprire e mettersi alla prova

Accanto agli stand espositivi, il salone propone oltre 160 appuntamenti gratuiti tra workshop, incontri e seminari, distribuiti nelle 9 sale convegni dei padiglioni 7 e 8 con molti eventi, iniziative, attività e giochi anche negli stand per coinvolgere i giovani visitatori sui temi della manifestazione: dall’orientamento post-diploma alle opportunità di studio e lavoro all’estero, dalla redazione del CV e simulazione di colloqui fino a focus su start-up, innovazione, intelligenza artificiale tema molto presente in questa edizione. Da sottolineare anche l’iniziativa Money Challenge per avvicinare i giovani ai temi dell’economia e dei mercati finanziari di Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile e le prove di guida sicura e accesso al Pullman Azzurro della Polizia di Stato dotato di un’aula scolastica multimediale dedicata all’educazione e alla sicurezza stradale.

La Regione Friuli Venezia Giulia a Punto di Incontro

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia partecipa alla 18° edizione di Punto di Incontro con uno stand al Padiglione 9 dove studenti e studentesse potranno incontrare gli operatori dei Centri di Orientamento regionali (COR) e dei Servizi regionali per il Lavoro, con il Centro per l’impiego e il servizio EURES per la mobilità professionale in Europa. Presenti inoltre i referenti dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio ARDiS FVG, con informazioni sui servizi e sui contributi per l’istruzione scolastica e universitaria, e i referenti del portale regionale GiovaniFVG, strumento informativo al servizio dei giovani del Friuli Venezia Giulia. Tante le attività e i momenti di approfondimento che tratteranno in particolare il tema “Ai e lavoro: come cambiano professioni e competenze”. Durante l’evento imprese del territorio metteranno a confronto le loro testimonianze, illustrando i cambiamenti e il bisogno di nuove competenze che tali tecnologie stanno generando in diversi settori economici, dalla produzione all’ingegneria, dalla medicina alla consulenza, fino alla produzione audiovisiva Giovedì 12 novembre è il Recruiting Day organizzato da Regione Friuli Venezia Giulia. L’evento è riservato a giovani dai 16 ai 35 anni e prevede la possibilità di sostenere colloqui con 4 grandi aziende particolarmente attente alla ricerca di personale giovane: La Piadineria; Lidl Italia; Mc Donald’s; Gruppo NKD. Il recruiting day è anticipato, l’11 novembre dalle 14.00 alle 14.50, da un incontro preparatorio con gli operatori dei Servizi per il lavoro, finalizzato ad approfondire le modalità più efficaci per presentarsi e gestire un colloquio di lavoro.

Confindustria Alto Adriatico a Punto di Incontro

Confindustria Alto Adriatico conferma la propria tradizionale partecipazione a Punto di Incontro, un’occasione per avvicinare studenti e giovani in cerca di opportunità alle imprese del territorio, alle professioni emergenti e ai percorsi di crescita. Accanto all’Associazione, nove aziende e ANCE Alto Adriatico contribuiscono a raccontare la varietà delle attività produttive e delle professionalità.

La presenza del sistema AA si articola anche attraverso esperienze concrete: LEF presenta il Virtual Safety Training, tecnologia per sperimentare la formazione alla sicurezza in ambienti virtuali; Formindustria propone Nuova Impresa FVG, iniziativa rivolta a chi desidera intraprendere un percorso imprenditoriale; il Polo Tecnologico Alto Adriatico illustra le opportunità della propria business unit Startup. I Giovani Imprenditori portano testimonianze e attività di mentoring

Una rete solida al servizio dei giovani

“Punto di Incontro” è organizzato da Pordenone Fiere e Fondazione Friuli, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Collaborano alla realizzazione dell’evento le realtà del Comitato Promotore: Camera di Commercio di Pordenone e Udine, TEFF – Territorio Economia Futuro, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Consorzio Universitario di Pordenone e Confindustria Alto Adriatico.

Main sponsor della manifestazione è la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, da sempre vicina ai progetti che promuovono crescita, formazione e occupazione.

Punto di Incontro 2026

Mercoledì 11 e Giovedì 12 novembre dalle 9 alle 17.

Ingresso gratuito non è necessaria registrazione. www.incontropordenone.it