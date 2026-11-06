“Quarant’anni di Poesie”, incontro con Massimo Neri l’11 al Santin

PORDENONE – La Fondazione Giovanni Santin, mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 18.00, nella Sala Convegni dell’Hotel Santin, propone l’incontro con Massimo Neri per ripercorrere i suoi “Quarant’anni di Poesie”. L’evento sarà presentato da Franca Benvenuti e sarà impreziosito dalle interpretazioni musicali di Maria Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani.

Una serata in cui compiere un viaggio nel tempo partendo dagli anni della gioventù quando, come afferma lo stesso Neri, una scherzosa ironia animava i suoi lavori ispirati dal mondo ospedaliero nel quale passava gran parte delle sue giornate per arrivare alla produzione di carattere storico, sempre in dialetto romanesco, nei testi dedicati alla Battaglia di Lepanto e alla Grande Guerra.

Nel 2019 con la pubblicazione “Dalla stanza di Miriam”, libro che descrive un Borgo immaginario, Neri si cimenta nel rimare in italiano realizzando un’opera descrittiva di ambienti, situazioni e sentimenti, sviluppata in quel modo essenziale che da sempre costituisce la cifra stilistica del suo scrivere.

Proprio in quel periodo prende corpo il progetto che si ispira a Borghi, Paesi e Città d’Italia, angoli di quell’Italia cosiddetta minore, veri e propri scrigni di storia, bellezze naturali, tradizioni e saperi che, da sempre, sono fonte di ispirazione per poeti, scrittori, artisti.

Questi borghi, nel “poetico vagar” di Massimo Neri, diventano così i protagonisti delle numerose sillogi pubblicate tra il 2021 e il 2026 dove ritroviamo le doti poetiche e la sensibilità dell’autore che sa cantare le cose essenziali della vita con parole semplici e chiare ma al contempo profonde.

L’evento ha il patrocinio dei comuni di Azzano X, Porcia, Pordenone, Spilimbergo e Tramonti di Sotto. Franca Benvenuti