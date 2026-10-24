Rally Piancavallo, 104 equipaggi pronti alle sfide

PORDENONE – Sono 104 gli equipaggi iscritti al 39° Rally Piancavallo, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre, mentre l’elenco ufficiale va all’approvazione federale. La gara organizzata dall’Automobile Club Pordenone è il quarto e conclusivo appuntamento della Coppa Rally 5^ Zona (Friuli e parte del Veneto) con coefficiente di punteggio 1,5 e competizione che darà i pass per le finali di Coppa Italia Lucca a metà novembre.

Al più giovane pilota al traguardo il 2° Trofeo “7000 giri Matteo Doretto”, istituito in collaborazione con la famiglia per celebrare il sempre presente e mai dimenticato giovane Campione pordenonese.

Il territorio attende con atmosfera d’entusiasmo crescente la sua gara, annunciata da una settimana di iniziative dedicate alla sicurezza della mobilità nell’ambito del progetto regionale affidato ad AC Pordenone, 4SafetyFVG.

L’ente presieduto da Corrado Della Mattia, conta sulla efficace sinergia con il Compartimento Polizia Stradale FVG – e il Comando Provinciale, il Comune di Maniago e il Comando Polizia Locale di Maniago, in collaborazione con i Formatori della struttura specializzata ACI Ready2Go.

Due giorni intensi di sport e spettacolo con quartier generale a Maniago, la cittadina tradizionale e prestigiosa sede di partenza delle 14.30 di sabato 24 e traguardo, domenica 25 alle 16.00, in Piazza Italia. Prima novità è la nuova ubicazione del Parco assistenza a Vajont, mentre sede del primo riordino è Aviano, poi a Maniago la pausa notturna ed i riordini della domenica. Un numeroso elenco che offre diversi motivi di interesse, dalla lotta per la vittoria assoluta alle battaglie nelle singole classi, con una nutrita presenza di piloti locali accanto a nomi ben conosciuti nel panorama rallystico.

Al via 87 equipaggi per la CRZ, 14 nelle storiche e 3 nelle classiche. Il tracciato misura 367,97 Km di cui 69,84 suddivisi nelle 7 prove speciali, dove svetta la conferma della “Piancavallo” nella serata di sabato 24 ottobre, preceduta dalla inaugurale “Barcis – Piancavallo – Icio Perissinot” e “Novarons” nell’ordine dopo lo start. Domenica 25 ottobre, due passaggi sulla inedita “Castelnovo del Friuli” e “Clauzetto – il Balcone del Friuli”, prima del traguardo a Maniago.

Quattordici Rally2/R5 e diversi i pretendenti alla vittoria assoluta sulle diverse versioni della Skoda Fabia ed anche sulle Lancia Ypsilon HF e Hyundai i20. Rudy Andriolo, Manuel Sossella e Flavio Brega i nomi più attesi, insieme al veneto Efrem Bianco, al pordenonese Demitri Tomasso e all’udinese Matteo De Sabbata. Piloti che hanno già dimostrato il proprio valore sugli asfalti del Piancavallo, conquistando piazzamenti importanti senza però riuscire a centrare la vittoria assoluta. Un obiettivo ancora aperto, che rende la sfida di quest’anno ancora più sentita.

Le Škoda Fabia, nelle diverse evoluzioni, costituiscono la componente più numerosa dello schieramento, dove trovano spazio anche la Lancia Ypsilon HF Rally2 e la Hyundai i20 N Rally2. Tra le due ruote motrici spicca il ritorno di Matteo Luise, già ufficiale Toyota e vincitore del suo quarto titolo nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche, sulla Renault Clio Super 1600 avrà avversari agguerriti come il padrone di casa Fabrizio Martinis, Andrea Spataro, Alex Paveglio e Francesco Miotto, Rally4/R2, con 16 iscritti e una prevalenza di Peugeot 208, ormai tra le principali protagoniste delle due ruote motrici. Sulla vettura francese ci saranno, tra gli altri, i maniaghesi Stefano Facchin e Luca Salmaso.