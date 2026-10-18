“Rinascita in risonanza”, suggestioni emotive da mostra Oleotto al Santin

PORDENONE – Grande partecipazione di pubblico sabato pomeriggio alla Galleria Santin per la visita guidata alla mostra “Rinascita in risonanza” che ha il patrocinio del Comune di Pordenone, di pordenonelegge ed il riconoscimento da parte della FIAF.

Tra il numeroso pubblico presente in sala la consigliera regionale Orsola Costanza che, nel portare i suoi saluti, ha ricordato con affetto la figura di Alessandra Santin ed elogiato il lavoro di promozione culturale della Fondazione Santin.

Eleonora Oleotto architetto, fotografa e coach nel 2025 ha ottenuto il riconoscimento di Autore Regionale dell’Anno FIAF, uno dei premi più prestigiosi a livello territoriale conferiti dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e nel 2026 con il progetto “Amazing Grace”, uno dei tre progetti presenti nella mostra, è stata la prima classificata alla quinta tappa del 23° Portfolio Italia FIAF 2026.

Durante il percorso di visita Eleonora Oleotto ha illustrato i progetti esposti condividendo con estrema sincerità momenti dolorosi e importanti della propria vita e creando nei presenti un coinvolgimento emotivo profondo.

La mostra racconta storie di rinascita nell’amore verso noi stessi e verso l’Universo che ci ospita ed è testimonianza della profondità della ricerca filosofico-esistenziale dell’artista e del valore universale del suo messaggio.

Come ha scritto Lorella Klun nel testo critico dedicato a “Rinascita in risonanza” in un’epoca in cui le immagini vengono colte, vissute e masticate con dissennata voracità, raccontare fotograficamente se stessi attraverso un percorso lento e consapevole, fatto di tappe spesso non immuni dal dolore, è un atto non solo controcorrente, ma quasi rivoluzionario.

Franca Benvenuti