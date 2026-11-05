Rugby Old, a Pordenone torna il Memorial Giovanni Santin: sport, amicizia e solidarietà

Appuntamento sabato 7 novembre alle ore 16.00 per la nona edizione del Memorial di Rugby Old Giovanni Santin. Ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

PORDENONE – Pordenone si prepara ad accogliere la nona edizione del Memorial di Rugby Old Giovanni Santin, un appuntamento ormai atteso che ogni anno riunisce vecchie glorie, amici e appassionati nel segno di uno sport capace di creare legami che resistono al passare del tempo.

La manifestazione si svolgerà sabato 7 novembre, alle ore 16.00, e sarà molto più di una semplice partita di rugby. Il Memorial rappresenta infatti un’occasione per ritrovarsi, condividere una passione e celebrare i valori più autentici di questa disciplina: rispetto, amicizia, inclusione e solidarietà.

Protagonista della giornata sarà anche lo spirito del rugby old, quello che va oltre il risultato sportivo e trova nel piacere di stare insieme e nel tradizionale terzo tempo uno dei suoi momenti più significativi. Un modo di vivere lo sport in cui il campo diventa luogo d’incontro, condivisione e amicizia, senza distinzioni.

Il Memorial Giovanni Santin rinnova così il proprio significato, mantenendo viva una tradizione che mette al centro le persone e i valori dello sport, coinvolgendo non soltanto gli ex giocatori, ma anche le famiglie e tutta la comunità.

L’invito è rivolto a tutti: appassionati di rugby, sportivi e cittadini che desiderano trascorrere un pomeriggio all’insegna dello sport e della convivialità.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.