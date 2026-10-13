San Francesco 800: continua nel mese francescano

PORDENONE – ​Il mese che Pordenone dedica a San Francesco d’Assisi nell’Anno suo giubilare continua intenso dopo i momenti solenni vissuti domenica 4 ottobre nel giorno ottocentenario della morte del santo e nella prima festa nazionale del patrono d’Italia con una processione affollata, seguita alla messa solenne in Duomo, che ha raggiunto l’ex convento San Francesco dove è stato letto il transito e testamento del santo e c’è stato il momento istituzionale della città capoluogo.

BEATO ODORICO, CHIESA GIUBILARE DAL 10 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE

Da sabato 10 ottobre il Giubileo francescano, aperto a San Francesco di via Cappuccini lo scorso 7 marzo, ha trovato un secondo luogo in città nella chiesa del Beato Odorico di viale Libertà, che sarà “giubilare” fino all’8 novembre quando si terrà in questa chiesa un Pomeriggio francescano con memoria dei francescani santi (beati e venerabili) originari di questa terra alla presenza dello storico francescano padre Felice Autieri.

PREDICAZIONE FRANCESCANA D’OTTOBRE NELLE DUE CHIESE GIUBILARI CITTADINE. MESSE DEI GIOVANI AL CRISTO

Per tutte le domeniche di ottobre, le due chiese giubilari cittadine di San Francesco e del Beato Odorico prevedono alle messe delle ore 11 una predicazione ad hoc per l’Anno del Serafico, tenuta da sacerdoti invitati ad attualizzare il messaggio di Francesco, così importante nel tempo complicato che stiamo vivendo. Sempre per tutto l’Ottobre francescano, di sabato, si celebrano messe dedicate ai giovani nella chiesa del Cristo alle ore 18: a quella di sabato 17 ottobre offre una qualificata testimonianza padre Gianluigi Ameglio, frate minore ligure, incaricato di animare nel Nord Italia l’attenzione delle chiese locali verso la Terra Santa dove i francescani custodiscono i luoghi della vita di Gesù sin dal secolo seguente a quello in cui visse il loro fondatore.

17-19 OTTOBRE: PRESENZA IN CITTÀ DEL COMMISSARIO FRANCESCANO DI TERRA SANTA PER IL NORD ITALIA

Padre Ameglio è quindi presente in alcune chiese del centro città per comunicare la sua esperienza di contatto con la Terra Santa, oggi martoriata da una guerra che non accenna a concludersi e si è anzi allargata ad altre zone del Medio Oriente: il frate predica alle celebrazioni di sabato sera 17 ottobre a San Francesco di borgo Cappuccini (ore 17.30) e nella cappella dell’Ospedale “Santa Maria degli Angeli” (ore 18.30) e domenica 18 ottobre alla Madonna delle Grazie (ore 9), al Beato Odorico (ore 11), al Don Bosco (ore 16.30), a San Giorgio (ore 19). Lunedì 19 ottobre sarà presente all’Auditorium “Concordia” a un incontro su San Francesco e le sue attualità per gli studenti della scuola superiore “Odorico Mattiussi” e anche presso le scuole del Don Bosco.

14-15 OTTOBRE: MOSTRA E CONCERTO ALL’EX CONVENTO PIAZZA MOTTA

Mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre l’ex convento di San Francesco, che è stato il suggestivo teatro dell’affollata commemorazione cittadina del Transito del Serafico della sera del 4 ottobre, ospita una mostra proposta dall’Ordine Francescano Secolare del Friuli Venezia Giulia (laici francescani) dal titolo “Io ho fatto la mia parte” (orario 10.30-21.00): questa è conclusa il 15 ottobre alle ore 18.30 con il concerto di musica medievale “L’anima preclara” offerto dal gruppo “Ruscelli di note” dell’OFS di Trieste.

16-31 OTTOBRE: MOSTRA A SAN FRANCESCO BORGO CAPPUCCINI

La mostra “800 anni di San Francesco 1226-2026” promossa dalla rassegna Ascoltare, leggere, crescere si sposta dal Centro Commerciale Meduna alla parrocchia di San Francesco dove sarà esposta dal 16 al 31 ottobre.

Info 0434 366613; 366 1111668

FOTO: Domenica 11 ottobre, Pordenone, chiesa del Beato Odorico, concerto della corale Incanto di Fiume Veneto per l’apertura del tempo giubilare in questa chiesa e celebrazione eucaristica animata dalla Fraternità Francescana di Betania di San Quirino

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Appuntamenti settimana dal 10 al 18 ottobre 2026

Mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, Pordenone, ex convento San Francesco, mostra Io ho fatto la mia parte curata dall’Ordine Francescano Secolare del Friuli Venezia Giulia. Orari: dalle ore 10.30 alle ore 21.00

Giovedì 15 ottobre, ore 18.30, Pordenone, ex convento San Francesco, concerto di musica medievale L’anima preclara del gruppo musicale Ruscelli di note (Trieste) nell’ambito della mostra Io ho fatto la mia parte

Da venerdì 16 a sabato 31 ottobre, Pordenone, chiesa giubilare di San Francesco, esposizione della mostra 800 anni di San Francesco d’Assisi 1226-2026

Sabato 17 ottobre, ore 16.00, Pordenone, chiesa del Cristo, incontro dei giovani con padre Gianluigi Ameglio, frate minore, commissario di Terra Santa per il Nord Italia; segue messa dei giovani

Sabato 17 ottobre, Pordenone, celebrazioni eucaristiche nella Giornata Missionaria Mondiale con predicazione su temi francescani e missionari di padre Gianluigi Ameglio frate minore: ore 17.30, chiesa parrocchiale giubilare di San Francesco; ore 18.30, cappella dell’Ospedale civile Santa Maria degli Angeli

Domenica 18 ottobre, Pordenone, celebrazioni eucaristiche nella Giornata Missionaria Mondiale con predicazione su temi francescani e missionari di padre Gianluigi Ameglio frate minore: ore 9.00, santuario “Madonna delle Grazie”; ore 11.00, chiesa parrocchiale giubilare del Beato Odorico; ore 16.30, chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco; ore 19.00, chiesa parrocchiale di San Giorgio